Afrique: les businessmen de ce pays se ruent de plus en plus vers la Chine

Dans le monde des affaires burkinabè, un vent de changement souffle depuis quelques années, attirant de plus en plus d’entrepreneurs vers une destination bien particulière : la République populaire de Chine. Ce pays, situé à plus de 10 000 kilomètres de l’Afrique de l’Ouest, est devenu l’eldorado pour de nombreux hommes et femmes d’affaires, à la recherche de nouvelles opportunités économiques rapporte le média local Lefaso.net.

Chaque mardi et jeudi à l’ambassade de Chine à Ouagadougou, une scène se répète inlassablement : des Burkinabè, entrepreneurs en quête de visas, se pressent en file indienne. Parmi eux, des visages empreints de stress et d’espoir, comme celui de Parfait Nikièma, mieux connu sous le nom de « Parfait Design », un coiffeur renommé dans le pays.

Pour Parfait et bien d’autres, la Chine représente bien plus qu’une simple destination touristique. C’est un marché florissant, regorgeant de produits variés à des prix compétitifs. Parfait Design a été séduit par la qualité et la diversité des produits capillaires chinois, une aubaine pour son entreprise florissante dans le domaine de la coiffure féminine.

Depuis son premier voyage en 2017, Parfait a su tisser des liens solides avec des fournisseurs chinois, lui permettant d’approvisionner son salon en mèches de qualité supérieure à des prix avantageux. Mais son entreprise ne se contente pas de vendre des mèches : elle propose également une gamme variée d’articles capillaires et d’équipements de coiffure, certains directement importés de Chine.

Cependant, le succès ne vient pas sans son lot de défis. Parfait évoque notamment la barrière linguistique et le défi de s’adapter à la culture chinoise. Sur place, il a dû recourir aux services de traducteurs locaux, souvent des compatriotes africains, pour faciliter les échanges commerciaux.

Malgré ces obstacles, Parfait garde un souvenir émerveillé de son séjour en Chine. Il loue le dynamisme et l’accueil chaleureux des Chinois, ainsi que le niveau de développement impressionnant du pays. Pour lui et de nombreux entrepreneurs burkinabè, la Chine représente bien plus qu’un simple marché : c’est un véritable tremplin vers la réussite commerciale.