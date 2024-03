Jeff Bezos bat Elon Musk et reprend le trône de l’homme le plus riche du monde

Jeff Bezos reprend le trône de l’homme le plus riche du monde, laissant Elon Musk derrière lui dans la course aux milliards. La nouvelle a secoué les marchés financiers et ravivé les discussions sur la dynamique changeante des fortunes dans le monde de la technologie et du commerce en ligne.

Selon le dernier classement de Bloomberg, la fortune de Jeff Bezos culmine désormais à un impressionnant montant de 200 milliards de dollars, dépassant celle d’Elon Musk évaluée à 198 milliards de dollars. Cette ascension fulgurante de Bezos est attribuée en grande partie à la vigueur persistante de l’action Amazon, dont il demeure le premier actionnaire malgré son départ de la direction en juillet 2021.

La vente récente de 8,5 milliards de dollars d’actions Amazon par Bezos a également contribué à son retour au sommet. Cependant, cette vente massive pourrait lui coûter cher en termes d’impôts sur les plus-values, ce qui pourrait potentiellement compromettre sa position de numéro un dans un avenir proche, comme le rapporte le Wall Street Journal.

Pendant ce temps, Elon Musk, le magnat de Tesla, SpaceX et X, voit sa fortune chuter abruptement. En effet, le cours de Tesla a subi une baisse de près de 25 % au cours des douze derniers mois, entraînant une perte de plus de 30 milliards de dollars pour Musk. Mais le coup le plus dur est venu de l’annulation par une juge du Delaware fin janvier d’un plan de rémunération en actions de Tesla, d’une valeur estimée à 56 milliards de dollars. Cette décision a été prise à la suite d’une action en justice intentée par un actionnaire de Tesla, contestant la générosité de ce plan de rémunération.

Ces fluctuations dans les fortunes de Bezos et Musk reflètent la volatilité constante des marchés financiers et l’importance cruciale des décisions judiciaires et réglementaires dans le façonnement des destins des plus grandes personnalités de la technologie et du commerce mondial.