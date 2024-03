Bénin: Chabi Yayi dément sa supposée nomination au conseil d’administration de l’IGN

Depuis quelques heures, une rumeur persistante circule concernant la prétendue nomination de Chabi Yayi, fils de l’ancien chef d’État Boni Yayi, au Conseil d’Administration de l’Institut Géographique National (IGN) par le Président Talon. Cependant, dans une déclaration relayée sur la page Facebook de Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, Chabi Yayi a vigoureusement démenti cette information et apporté des éclaircissements cruciaux.

Selon Chabi Yayi, il s’agit plutôt d’une confusion regrettable. Il a affirmé que la personne nommée à ce poste est Didier Abioyé Chabi Yayi, et non lui-même. Cette déclaration met fin aux spéculations qui ont alimenté les discussions ces dernières heures.

Dans le communiqué de presse intitulé « Clarification sur ma prétendue Nomination au Conseil d’Administration de l’IGN« , Chabi Yayi a tenu à faire cette clarification pour informer tous les militants, sympathisants, et la presse de la véritable identité du nouveau président du Conseil d’Administration de l’IGN.

Chabi Yayi n’a pas manqué d’exprimer sa déception quant au manque de vérification rigoureuse des faits avant la diffusion de cette nouvelle. Il a souligné l’importance d’une communication précise et vérifiée, particulièrement dans le contexte politique où de telles confusions peuvent avoir des implications significatives.

« Je reste fermement engagé dans mes responsabilités actuelles et continue de soutenir nos causes avec la même détermination« , a déclaré Chabi Yayi dans le communiqué. Il a tenu à rassurer tous les militants et sympathisants que son engagement envers les objectifs communs du parti Les Démocrates reste inchangé malgré les circonstances.

Communiqué de Presse : Clarification sur ma prétendue Nomination au Conseil d’Administration de l’IGN

À l’attention de nos militants, sympathisants et de la presse, Il est venu à ma connaissance qu’une récente annonce médiatique a incorrectement identifié ma personne comme étant le nouveau président du conseil d’administration de l’Institut Géographique National (IGN). Je souhaite clarifier que cette information est totalement inexacte.

Le nom de la personne effectivement nommée à ce poste est Didier Abioyé Chabi Yayi. Il est important de souligner que ce n’est pas mon nom. Tout en reconnaissant la possibilité d’une simple erreur, je tiens à exprimer ma déception face au manque de vérification rigoureuse des faits avant la diffusion de cette nouvelle. De telles confusions peuvent avoir des implications significatives, tant sur le plan politique que personnel.

Je reste fermement engagé dans mes responsabilités actuelles et continue de soutenir nos causes avec la même détermination. Je tiens à rassurer tous nos militants et sympathisants que mon engagement envers nos objectifs communs reste inchangé. Je vous remercie pour votre soutien continu et votre compréhension.

Cordialement,

Georges Nadjim Chabi YAYI

Secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates.