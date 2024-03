Bénin : Dandi Gnamou, nouvelle présidente de la Haute Cour de Justice

La Professeure Dandi Gnamou prend désormais les rênes de la Haute Cour de justice du Bénin. Elle vient d’être élue présidente de cette institution par ses pairs à Porto-Novo, 24 heures après la prestation de serment des six députés désignés par l’Assemblée nationale devant le président Patrice Talon et Louis Gbèhounou Vlavonou. Dandi Gnamou succède ainsi à Me Cécile Marie-José de Dravo Zinzindohoué dont le mandat est arrivé à terme. La Haute Cour de justice du Bénin est composée de 13 membres : les sages de la Cour constitutionnelle, à l’exception de son président, le président de la Cour suprême, et les six députés élus par l’Assemblée nationale pour siéger en qualité de juge.

La mission dévolue à l’institution que préside désormais l’enseignante-chercheure à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi est de juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État. Les juridictions de Droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables, précise l’article 2 de la loi organique de l’institution.

Actuellement conseillère à la Cour constitutionnelle, la nouvelle Présidente de la haute cour de justice est professeure titulaire des universités, agrégée des facultés de droit. Pour ce qui est de son parcours universitaire, la 6ème présidente de cette institution a obtenu son bac en 1994, énarque, (ENA-Bénin), est titulaire de deux licences, une licence en droit public et une licence en Management des entreprises publiques à l’université d’Orléans. En 2001, elle décroche sa maitrise en droit international et européen à l’université Paris-Sud XI et en 2001, deux master 2, l’un en Droit international européen à l’université Paris-Sud XI et l’autre en Études internationales, Anthropologie juridique et politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

En 2006, Dandi Gnamou obtient son doctorat en droit public à l’Université Paris-sud XI. En 2013, elle est lauréate du concours d’agrégation de l’enseignement supérieur du CAMES, section : Droit public et inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions de professeur titulaire en 2018 et à nouveau en 2023. C’est d’ailleurs jusqu’à ce jour, la seule femme agrégée et professeure titulaire de droit public au Bénin. Sur le plan des activités d’enseignement et de recherches, la Professeure Dandi GNAMOU a été de 2001 à 2005, enseignante-chercheure contractuelle, allocataire de recherches et moniteur en droit public à l’université Paris-sud XI.

Créée en 2001, la Haute Cour de Justice a été dirigée par trois femmes à savoir Marcelline Gbeha-Afouda, Clotilde Médégan-Nougbodé et Cécile Marie-Josée de Dravo Zinzindohoué. A ces 3 femmes s’ajoutent deux hommes qui ne sont rien d’autres que le professeur Théodore Holo et Maurice Ahanhanzo-Glèlè.