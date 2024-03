Bénin : David Koffi Aza nommé membre du comité des rites vodun

David Koffi Aza fait son entrée dans le comité des rites vodun du Bénin. Le prêtre du Fa et praticien du Vodun a été nommé par le président Patrice Talon par un nouveau décret n°2024-814 du 28 février 2024 portant modification de l’article 3 du décret n°2023-467 du 13 septembre 2023 portant création, attributions et composition du Comité des rites Vodun. Avec ce nouveau décret, David Koffi Aza vient s’ajouter aux autres membres de ce comité qui passe désormais à dix membres. Les personnes qui composent ce comité ne sont pas inconnues du grand public. Ce sont des intellectuels et praticiens ayant en partage la défense de cette spiritualité longtemps accablée de préjugés.

Créé par décret n°2023-467 du 13 septembre 2023 signé du chef de l’État, du ministre du Tourisme, de la culture et des arts et son homologue de l’Économie et des finances, le décret portant création, attributions et composition, assigne quatre missions au Comité des rites Vodun. Il est chargé de contribuer à la labellisation des rites, cérémonies et pratiques des couvents du Vodun dans le cadre de leur mise en tourisme. Le comité appuiera tous les travaux liés à la mise en tourisme du patrimoine cultuel Vodun, d’apporter un appui-conseil à la labellisation des produits touristiques liés au Vodun, apporter des avis sur les programmes d’aménagement et d’exploitation du projet “Route des couvents Vodun”.

Publicité

La mission de ce comité est aussi de formuler des recommandations en vue de mettre en valeur les savoirs, les arts et les dimensions expressives qu’incarne le Vodun. « Le Comité des rites Vodun se réunit sur convocation de son Président. Il travaille en étroite collaboration avec la Direction générale de l’Agence nationale des Patrimoines touristiques (Anpt) et la Direction générale de l’Agence béninoise pour le Développement du Tourisme. Il rend compte de ses travaux au ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts », précise l’article 5 dudit décret. La nomination du prêtre de Fa et praticien du Vodun David Koffi Aza pourrait susciter de réaction au sein de l’opinion publique nationale. En cause, il a brillé par son absence lors des consultations du Tofa 2024 en janvier dernier.

Interrogé sur l’absence du prêtre de Fa sur la question, l’He Mahougnon Kakpo, président du collège de bokonons s’exprimait en ces termes : « Koffi Aza a beaucoup œuvré pour le Tofâ au Bénin depuis plus d’une décennie, ce qui est à son actif, à son mérite. Il est membre du collège qui a été désigné pour faire la consultation du Tofâ. Il n’est pas arrivé, peut-être parce qu’il a été pris par un autre engagement urgent. Cela peut arriver à tout le monde, ce n’est pas un signe d’inquiétude du tout. La preuve est que ceux qui travaillent directement avec lui sont arrivés. Ça a dû être un empêchement de son côté ».

Liste des dix membres du Comité des rites Vodun

Publicité

Ayaba Colette DOSSOU, Tohounon Zounninhoué Yintossou, dignitaire du Vodun;Mahougnon KAKPO, professeur de littératures africaines à l’Université d’Abomey-Calavi, spécialiste des études africaines et prêtre du FaDodji AMOUZOUVI, professeur de sociologie religieuse à l’Université d’Abomey-Calavi, spécialiste du Vodun, praticien du VodunGilles Yves SEHO, Hounon BEHUMBEZA, dignitaire du VodunZèwanon GHEZO, Hounon Zomadonou, dignitaire du VodunSètondji ADO, Hounon Adanklounon, dignitaire du VodunPatrice HOUNSA, Hounon Togbé YEDY, dignitaire du VodunEdmond Dossa KPOFFON, dignitaire du Vodun Bertin SOSSA, artiste, praticien du Vodun David Koffi AZA, prête du Fa, praticien du Vodun.