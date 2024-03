Bénin : Deux ans de prison pour une commerçante de chanvre indien

Deux ans de prison ferme et une amende de deux millions de FCFA, c’est la condamnation prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à l’encontre d’une commerçante de chanvre indien. Elle a été reconnue coupable pour « détention et cession de chanvre indien ». En effet, il s’agit d’une veuve qui avait pour principale activité la vente de chanvre indien à Ouèssè, une commune du département des Collines.

Arrêtée et présentée au procureur de la République, elle a déclaré lors de l’audience du lundi 5 février 2024 que la commercialisation du chanvre indien est l’activité qui lui permettait de joindre les deux bouts depuis le décès de son époux. La quinquagénaire est une récidiviste puisqu’à la barre, elle a reconnu avoir fait la prison à Abomey pour le même chef d’accusation. Mais cette fois-ci, la veuve commerçante de ce produit psychotrope a été condamnée par la Criet, chose surprenante selon la prévenue.

La juridiction spéciale n’a pas suivi les réquisitions du ministère public dans son verdict qui avait requis vingt-quatre (24) dont 6 fermes à l’encontre de la quinquagénaire. Elle a été purement et simplement condamnée à vingt-quatre (24) mois de prison ferme avec une amende de deux (2) millions de FCFA. La veuve n’est pas la seule personne impliquée dans ce dossier. Le conducteur de taxi-moto qu’elle a recruté spécialement pour mener à bien ses activités a été également déposé.

Mais il a été relâché lundi 18 mars 2024 au bénéfice du doute conformément à la réquisition du ministère public. Il faut faire observer que le phénomène de la vente de chanvre indien semble avoir la peau dure en dépit des textes en vigueur au Bénin. Il vous souviendra qu’en avril 2023, trente (30) kilogrammes de chanvre indien soigneusement emballés ont été saisis sur l’axe Kpétékpo-Zangnanado à hauteur du poste de péage et de pesage de Kpédékpo. C’est dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d’année. Cette opération a été menée par le commissariat de l’arrondissement de Kpédékpo