Bénin : La Gdiz  accueille deux hôtes de marque

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé a reçu dans la matinée de ce jeudi 7 mars 2024, la visite de Svenja Schulze, ministre de la Coopération économique et du Développement de la République fédérale d’Allemagne et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Accompagnés du ministre d’État de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni, les hôtes de marque ont eu droit à une visite guidée de la zone.

La première étape de cette descente a été la visite de la salle des maquettes. A ce niveau, Létondji Béhéton, Directeur général de la Sipi-Bénin S.A a présenté, de façon globale, le projet et son niveau d’avancement. Le patron des lieux a indiqué que la Zone économique de Glo-Djigbé est étendue sur une superficie de 1640 hectares et atteint son niveau actuel en moins de deux ans d’exploitation. Il a fait également savoir que la première phase a été entièrement achevée et 400 hectares sont exploités par les investisseurs qui sont déjà installés sur les lieux. Il n’a pas manqué de rappeler que la Gdiz est le résultat d’un Joint-Venture entre la République du Bénin et le Groupe Arise, partenaire technique chargé d’aménager, de promouvoir, de développer et d’exploiter la zone.

Il a confié à la délégation que plusieurs unités de production sont déjà opérationnelles depuis que la zone est entrée en fonctionnement. La seconde partie de la visite a été la descente sur le terrain. Ils se sont en effet rendus dans les ateliers de fabrication des vêtements » Made in Benin » et ont touché du doigt le processus de fabrication. Ils ont par la suite visité les installations de Benin Textile S.A, la première unité textile intégrée de la Zone. Grâce à l’opérationnalisation de cette usine, la fabrication de fils et de serviettes au sein de la Zone 100% coton, est en phase de test de production. La visite de l’usine en charge de la transformation des noix de cajou a mis un terme à la visite.

Le Bénin après le Burkina

Pour rappel, avant leur venue au Bénin, Svenja Schulze, Ministre de la Coopération économique et du Développement de la République fédérale d’Allemagne et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre étaient au Burkina Faso. Cette visite conjointe de la République fédérale d’Allemagne et de la Banque mondiale, vise à renouveler le soutien aux populations, afin de promouvoir des opportunités économiques pour tous. Elle illustre la collaboration entre la Banque mondiale et la République fédérale d’Allemagne dans plusieurs domaines. Il s’agit de l’investissement dans les perspectives pour les jeunes, notamment l’éducation et la formation professionnelle, le renforcement de la résilience et de la cohésion sociale.