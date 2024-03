Bénin : la gestion du foncier donne du fil à retordre au régime Talon

La délivrance de l’attestation de détention coutumière est suspendue dans toutes les communes du Bénin jusqu’à nouvel ordre. C’est la décision prise par le gouvernement suite à des constats de mauvaises pratiques rapportés au régime de la Rupture selon le communiqué conjoint de deux ministres. Cette situation, ajoutée à toutes celles qui ont cours dans ce secteur, montre que la gestion du foncier donne de l’insomnie au régime Talon.

Suspension et enquêtes approfondies sur les travaux de lotissement, modification de la procédure d’obtention de titre de propriété, sécurisation foncière, déclaration d’utilité publique, déguerpissement sauvage avec comme corollaire des grincements de dent et des soulèvements populaires et enfin suspension de la délivrance de l’attestions de détention coutumière. Voilà les mots qui résument la gestion du foncier sous la Rupture. La gouvernance foncière au Bénin est aujourd’hui marquée par quatre éléments structurants majeurs, sur l’arrière-plan d’une option politique marquée pour le titre foncier comme seul et unique instrument de sécurisation de la propriété foncière.

