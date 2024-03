Bénin : La licence d’exploitation de l’Auberge de Grand-Popo et de ses annexes retirée

L’Auberge de Grand-Popo ne peut plus exercer au Bénin. En cause, le gouvernement vient de lui retirer purement et simplement sa licence d’exploitation. La décision a été prise ce mercredi 27 mars 2024 en conseil des ministres suite au compte rendu relatif à la mission inopinée d’inspection et de contrôle effectuée dans ce réceptif hôtelier. Cette mission a relevé des manquements graves à la réglementation régissant les établissements d’hébergement touristique. « Les manquements graves relevés à cette occasion se rapporte notamment aux normes d’hygiène, de sécurité et de qualité de service, toutes choses passibles de la dépossession de la licence d’exploitation », précise le relevé du compte rendu du conseil des ministres.

Pour manquement à ses obligations contractuelles, la mairie de Grand-Popo a résilié le contrat de bail qui la lie à cette auberge. Cette résiliation de contrat de bail, « implique le retrait à l’exploitant de la gestion du réceptif pour lequel la licence d’exploitation lui a été octroyée ; ce qui rend subséquemment caduque ladite licence », explique le compte rendu du conseil des ministres.

Le défaut de respect des clauses contractuelles se rapporte entre autres aux arriérés de loyers dus par l’exploitant et aux factures impayées de consommation d’eau et d’électricité sur plusieurs mois. « Pour toutes ces raisons et à la suite des diligences infructueuses effectuées par la mairie, l’Etat restant le propriétaire des infrastructures, le Conseil a instruit le ministre de même que tous les autres qui sont concernés, à l’effet d’appliquer les textes en vigueur », lit-on dans le relevé du compte rendu.

Le retrait de la licence d’exploitation étant acté, le gouvernement ambitionne de réhabiliter les infrastructures de l’Auberge de Grand-Popo « aux normes et standards requis, en cohérence avec les orientations du gouvernement dans le domaine touristique ». Un maître d’ouvrage va être identifié à cet effet, informe le compte rendu du conseil des ministres, signé de Edouard Ouin-Ouro, secrétaire général du gouvernement.