Bénin : la marine nigériane saisit 2 millions de litres de carburant volé

Grâce à une opération menée par la marine nigériane, la main a été mise sur un navire suspecté de transporter du carburant volé au Nigeria en direction de la République du Bénin. Il s’agit du navire ghanéen Sweet Miri intercepté en haute mer qui transporterait 2 millions de litres de carburant volé au Nigéria à destination du Bénin. Les occupants du navire se sont retrouvés dans les mailles de la justice.

Il importe de notifier qu’il ne s’agit pas d’un phénomène rare. L’opération menée entre le 1ᵉʳ et le 4 mai 2022 par la marine nationale du Nigeria avait permis d’intercepter environ 6 millions de produits pétroliers comprenant du pétrole brut et raffiné dont la valeur est estimée à plus de 10 milliards de nairas. En plus, une vingtaine d’individus soupçonnés d’appartenir au réseau d’exploitation illégale de l’or noir dans la région ont été épinglés. Au quatrième trimestre de l’année 2023, la marine nigériane a également démantelé un réseau d’essence de contrebande. Des dépôts d’essence de contrebande étaient dissimulés dans des écoles, des maisons et des centres de loisirs à Badagry et le long des ruisseaux frontaliers entre le Bénin et le Nigéria. En effet, le trafic illicite de produits pétroliers a des inconvénients considérables sur l’économie de ce pays de l’Afrique de l’Ouest.