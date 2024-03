Bénin : La politique solitaire d’Azanaï pour quel résultat ?

Depuis son départ de la barque de la Rupture dont il était l’un des premier inventeur, on peut difficilement identifier le président de Restaurer l’Espoir sur l’échiquier politique national. Bien que se réclamant de l’opposition, ses prises de position vis-à-vis des autres partis du même camp laissent à désirer. Finalement on continue de se demander dans quelle catégorie d’acteur on peut classer Candide Azannaï. Position très tranchée face à l’opposition, surtout celle représentée au Parlement, Candide Azannaï se distingue par un langage qui a commencé par prêter à confusion. S’il est vrai qu’il n’hésite pas à critiquer ouvertement le pouvoir en place, il est aussi vrai qu’il attaque régulièrement l’opposition dont il se réclame pourtant. Il se pose en fervent défenseur de la souveraineté du Bénin et de la dignité du peuple africain. Mais il est identifiable à la chauve-souris, que rejette autant le monde oiseau que celui des animaux.

De tout temps, l’homme fait rarement des propositions mais se donne du plaisir à critiquer tout ce que font les autres. Sa dernière tribune sur la proposition de loi modificative du code électoral soumise par le parti Les Démocrates en dit long. « Par la forme de leur approche, les parlementaires du parti dit Les Démocrates donnent un reflet de mauvaise foi politique en offrant du coup un avantage psychologique à leurs comparses, tous thuriféraires de la supercherie de la ruse et de la rage du pouvoir déviant dit de la Rupture. On est alors en droit de s’interroger sur ce que cache le choix du parti dit Les Démocrates d’un schéma nul de nivellement par le bas sur une question aussi cruciale posée par la DCC 20-001 du 04 Janvier 2024 », écrit le président de Restaurer l’Espoir sur sa page Facebook. Si l’on considère comme vraies ses allégations, on peut se demander où était Azannaï, membre de l’opposition lorsque la démarche du parti Les Démocrates a été faite. En effet, par son argumentaire, Candide Azannaï rend moins service à l’opposition qu’à la majorité présidentielle. Car, il donne aux soutiens de Talon, des arguments pour rejeter l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi en question.

