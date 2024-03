Bénin : L’alerte du gouvernement sur une nouvelle arnaque

Le gouvernement béninois tire sur la sonnette d’alarme par rapport à une nouvelle arnaque en ligne. En effet, par le canal d’une publication sur la Page Facebook du Gouvernement du Bénin, le public a été alerté sur les agissements d’une plateforme d’investissement frauduleuse nommée AzureCharge. Ladite plateforme est accessible « via le lien https[:]//benin[.]ezxearn[.]com et via plusieurs applications mobiles (LoopEarn, Fast Earn, Rapid Earn) ».

Toujours selon la description qui a été faite, il s’agit d’une plateforme qui utilise l’image du président béninois Patrice Talon. Elle propose de très fortes rémunérations en un temps records. « Nous exhortons vivement l’ensemble de la population béninoise à faire preuve d’une vigilance accrue. Il est crucial de se méfier des offres paraissant trop belles pour être vraies et de toujours vérifier la légitimité des plateformes d’investissement », indique l’alerte du gouvernement qui compare la plateforme à celle de « CameoShell ».

Toutes les dispositions seraient sur le point d’être prises afin de neutraliser les actions de la plateforme sur le territoire béninois. Notons que ce n’est pas la première fois que de plateformes émergent dans notre pays. Au cours de l’année écoulée, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné une Chinoise et deux Béninois à cinq ans de prison et une amende dans le dossier Caméo Shell.

Le juge a retenu contre eux les faits « complicité d’escroquerie via internet » prévus et réprimés par les textes pénaux. L’asiatique du nom de Liu Xuelian et directrice du personnel de l’entreprise Longrich a écopé de 5 ans d’emprisonnement ferme. Les Béninois Mongadji Chaffara Saka, comptable de Longrich, et Lionel Djondo, membre actif de Cameo Shell ont été soumis à cette même peine. Deux Béninois ainsi que la Chinoise sont également condamnés à payer cinq millions francs CFA d’amende.