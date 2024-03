Bénin : Le BR réaffirme son soutien indéfectible au président Talon

Le parti Bloc Républicain (Br) réaffirme son engagement aux côtés du président Patrice Talon. Cet engagement a été réitéré lors de la 1ère session ordinaire du Bureau exécutif national (Ben) pour le compte de l’année 2024. Les assises ont eu lieu mercredi 27 mars 2024 sous l’œil vigilant de Abdoulaye Bio Tchané, le président du Br et ont mobilisé plusieurs cadres de cette formation politique. Il s’agit entre autres des ministres Samou Seïdou Adambi, de Aurelie Adam Soule Zoumarou et des députés Barthélemy Kassa et Assan Séibou.

Au cours de cette session, les membres du BEN ont eu à discuter des questions importantes liées à la vie du parti sans occulter l’examen de l’actualité politique nationale. « Au terme de cette 1ère session ordinaire du BEN au titre de l’année 2024, le Bureau Exécutif National réaffirme son engagement à travailler en symbiose avec tous les acteurs politiques partageant les mêmes objectifs de développement du Bénin et en vue du renforcement du système démocratique de notre cher et beau pays », informe le communiqué final du Ben.

Le même communiqué précise que le parti continuera à travailler fortement à la mise en œuvre des actions du gouvernement du président Patrice Talon, qui œuvre depuis 2016 pour le bien-être de la Nation. Par ailleurs, les membres du bureau politique ont passé au peigne fin l’actualité politique nationale notamment les récentes mesures sociales prises par le président Talon et son gouvernement.

Il s’agit entre autres de l’élargissement de la mesure de l’augmentation des salaires aux agents des collectivités locales, du recrutement des secrétaires administratifs au niveau des 546 Arrondissements, de l’octroi de nouveaux avantages au profit des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) et du bitumage et l’aménagement des voies dans plusieurs communes. « Les membres du BEN prennent acte de ces mesures qui visent l’amélioration des conditions de vie des citoyens béninois. Ils félicitent le gouvernement et son Chef le Président Patrice Talon pour ces avancées sociales », lit-on dans le communiqué.