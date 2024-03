Bénin : Le déclassement du Stade de l’Amitié GMK confirmé

C’est confirmé ! Annoncé moderne et conforme aux normes internationales après des travaux de réhabilitation, le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou a été déclassé par la confédération africaine de football (Caf). L’information a été donnée ce dimanche 24 mars 2024 par le conseiller spécial du ministre des sports sur Radio Tokpa. « Effectivement, la Caf a déclassé le stade pour des questions de pelouse et d’équipements de terrain », informe Jean-Marie Adjovi-Boko tout en précisant que la notification a été faite aux autorités compétentes du Bénin.

Lors d’une récente conférence de presse, le sélectionneur des Guépards Gernot Rohr a donné l’alerte d’un possible déclassement du plus grand stade du Bénin. Au cours de rendez-vous avec la presse, le sélectionneur national a rappelé que le Bénin pourrait jouer ses prochains matchs des éliminatoires hors de ses installations si rien n’est fait. Or, le stade GMK a été réhabilité et homologué en 2021. Ce qui faisait la fierté de tout un peuple. Le joyau tout neuf avait alors accueilli plusieurs rencontres internationales de la CAF dont la finale de la Coupe CAF et des matchs des équipes du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.

Publicité

Après cette année de gloire, le stade est retombé dans les mêmes travers. Tout a commencé avec la bousculade meurtrière lors du match face au Sénégal à domicile. Après cette rencontre, le Bénin n’a plus accueilli de matchs internationaux et tout est resté au point mort, rapporte Fraternité. En clair, le stade de l’Amitié GMK n’est donc plus une référence. « La FIFA a effectivement déclassé le stade afin que le dispositif sécuritaire soit revu », avait précisé un communiqué de la Fédération béninoise de football en date 18 octobre 2023 après les incidents survenus lors du match Bénin # Sénégal comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

« Nous sommes en train de travailler pour que les travaux soient faits », rassure Jean-Marie Adjovi-Boko, conseiller spécial du ministre des sports qui ne n’a pas pu dire si les travaux pourront être faits en juin pour abriter de niveaux maths.