Bénin : Le gouvernement condamne l’incendie dans deux écoles de Karimama

Les écoles primaires publiques de Garbékoara et de Kara dans la commune de Karimama ont été saccagées et incendiées dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars 2024 des individus non identifiés. Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, ces hommes sans foi ni loi ont tout de même emporté des vivres destinés aux cantines scolaires.

Cet acte n’a pas laissé indifférent le gouvernement. « Nous condamnons fermement tout acte de violence qui compromet l’éducation des enfants et la sécurité des établissements scolaires », a tweeté le ministère des enseignements maternel et primaire qui attribue l’origine de l’incendie à une source « criminelle ». À travers ce tweet, le gouvernement du président Patrice Talon exprime son soutien et sa solidarité à toute la communauté éducative des deux écoles qui ont été la cible d’incendie.

Cet acte qui prive les apprenants des deux écoles des vivres de cantines scolaires ne restera pas impuni, selon le gouvernement. Pour en arriver là, le ministère des enseignements maternel et primaire ordonne une « enquête approfondie et transparente ». Cette enquête va davantage éclairer sur les circonstances exactes de l’incendie et identifier les responsables. « Il est crucial de laisser les autorités compétentes mener à bien leur travail afin d’obtenir une compréhension complète de la situation », lit-on dans le tweet du ministère.

Le ministère a souhaité que toutes les mesures soient prises par les autorités communales et les éléments de la Police Républicaine afin de renforcer la sécurité au niveau des écoles au grand bonheur des élèves et des enseignants. Il a aussi invité la population au calme et à coopérer avec les autorités. « Nous restons déterminés à promouvoir un environnement éducatif sûr et propice à l’apprentissage pour tous les enfants du Bénin », assure le ministère. Cet incendie est intervenu dans un contexte où la partie septentrionale du Bénin fait l’objet d’attaques terroristes depuis 2021 et avaient fait plusieurs morts dans la région de Karimama.