Bénin : le plaidoyer de Noël Chadaré pour le secteur privé

Le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) était l’invité du Grand Format de Canal3 ce dimanche 24 mars 2024. Noël Chadaré s’est prononcé sur les récentes mesures qui ont été prises par le gouvernement en faveur des Aspirants au métier d’enseignant (Ame) ainsi qu’à l’endroit des agents de collectivités locales.

Tout en remerciant le gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs concernés, le syndicaliste a demandé aux dirigeants béninois de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Pour lui, les mesures sociales doivent s’étendre aux autres employés des entreprises publiques telles que ceux du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga. Il a également évoqué le cas des travailleurs évoluant dans le secteur privé.

Publicité

Pour lui, les autorités béninoises devraient initier des mesures incitatives afin d’amener les responsables à revoir la grille salariale des travailleurs du secteur privé. « Même si le pouvoir dit qu’il faut laisser la politique salariale aux chefs d’entreprise, le président de la République devrait continuer à influencer et à parler avec les chefs d’entreprises privées », a déclaré Noël Chadaré pour évoquer les conditions de travail dans le secteur privé.

« Il faut un peu d’efforts envers les Pme. Si on peut accorder certaines facilités aux entreprises privées afin de leur permettre de revaloriser les salaires de leurs employés, ce serait bien. Ils nous disent qu’ils sont coincés. On peut les stimuler en offrant des avantages à ceux qui revalorisent les salaires de leurs employés », a poursuivi le syndicaliste lors de sa sortie médiatique ce dimanche. L’intervention du Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) est intervenue peu après l’annonce relative à l’amélioration des conditions de vie et de travail des Aspirants au métier d’enseignant (Ame) et la revalorisation des salaires des agents des collectivités locales.

Désormais, la rémunération des Ame passe de 11 à 12 mois dès cette année scolaire. Ils bénéficient d’une assurance maladie au même titre que les fonctionnaires de l’État. Les Ame de sexe féminin ont droit à des congés de maternité. Le gouvernement accorde une prime d’engagement pour service d’intérêt national de 20 000 FCFA par mois à partir de ce mois de mars. Ils bénéficieront désormais de la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants, précise le compte rendu du conseil des ministres. À ces mesures d’amélioration des conditions des Ame, s’ajoute la réintégration de 175 Ame suspendus en conseil des ministres.