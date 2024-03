Bénin : les frais de fourrière ne seront plus versés dans les commissariats

Désormais, les usagers de la route tombés sous le coup de la loi devront payer les pénalités liées aux infractions routières au Trésor Public. C’est du moins la nouvelle mesure prise par les autorités béninoises. Selon ce qu’on en sait, l’objectif de cette décision est de rendre plus moderne et efficace le processus de paiement des amendes et des frais de fourrière. La correspondance N° 01502/2024/D/MEF/DC/SGM/DGTCP/DR/SGCR/ de mars 2024 et la lettre N°0375/DGPR//DALF/SBC/SA du 22 mars 2024 viennent ainsi mettre un terme au paiement main à main entre usagers et policiers. La mesure a ainsi été notifiée à tous les services concernés ou impliqués.

Un numéro vert

Rappelons que la mesure intervient peu après la répression des infractions routières lancée par la Police Républicaine depuis quelques semaines au Bénin. Il y a quelques jours, les autorités béninoises ont appelé les usagers de la route qui auraient été rançonnés ou violentés par les éléments de la police républicaine à procéder à des dénonciations. Le numéro vert mis à la disposition des usagers de la route à cet effet est le 166 ou le 21 31 34 81. La mesure relative au paiement au Trésor Public des frais de fourrière pourrait ainsi être interprète par le désir d’assainir cette lutte lancée pour le respect du code de la route par les usagers.

Les annonces du commissaire Éric Orou Yérima

Notons également qu’avant le lancement de la répression, le Commissaire Major de Police Éric Orou Yérima, Porte-parole de la Police Républicaine avait mis l’accès sur les mesures prises pour contrer l’excès de zèle des agents de la Police Républicaine. « Les réalités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Un point d’honneur a été mis sur les principes généraux d’exécution du service ainsi que le respect scrupuleux des règles d’éthique et de déontologie », avait-il rassuré lors d’une intervention sur les canaux digitaux du gouvernement pour apporter quelques éclairages sur la répression par rapport aux infractions du code de la route au Bénin. « Tous ceux qui seront épinglés pour toute sorte de déviance se verront infliger des sanctions mémorables », a ajouté le commissaire, ajoutant que, la Police Républicaine s’est dotée de caméras piétons.