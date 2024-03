Bénin : Me Luciano Hounkponou élu président de l’Apdp

Me Luciano Hounkponou prend les rênes de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (Apdp). L’avocat au barreau du Bénin, a été élu par ses pairs ce mardi 12 mars 2024. Son élection intervient 6 semaines environs après sa désignation le 31 janvier 2024 par le président Patrice Talon en qualité de membre de cette institution. Le Docteur en droit et expert-consultant auprès de l’Organisation des Nations unies remplace ainsi Yvon Détchénou, actuel ministre de la Justice. L’Autorité de protection des données à caractère personnel est chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’Homme, à la vie privée, aux libertés individuelles ou publiques.

Autorité administrative indépendante, elle exerce ses missions conformément aux dispositions de la loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin. L’Apdp est composée de huit (08) membres à savoir 3 députés désignés par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique, 2 personnalités qualifiées pour leur connaissance des services de communication électronique désignées par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique, 1 personnalité désignée par le Président de la République, 1 magistrat élu par ses pairs et 1 Avocat ayant au moins 15 ans d’expérience, élus par ses pairs.

L’Apdp est investie d’une mission générale d’information des personnes des droits que leur reconnaît le code du numérique en République du bénin. Elle joue également le rôle de protection en aidant les citoyens dans l’exercice de leurs droits. L’institution que préside désormais Me Luciano Hounkponou régule et recense les fichiers, autorise les traitements les plus sensibles avant leur mise en place, contrôle les fichiers et vérifie si les responsables de fichier respectent le code du numérique en République du Bénin.

L’APDP peut infliger des sanctions financières aux responsables de traitements qui ne respectent pas le code du numérique en République du Bénin. Avec cette institution, la capacité à comprendre et anticiper les développements technologiques est désormais indispensable aux autorités de protection des données. Ces nobles missions, Me Luciano Hounkponou va les accomplir avec les députés Viviane Orou Tama, Charles Toko et Codjo Louis Dossou, le conseiller Friggens Jeffrey Ajavon, avocat choisi par le barreau du Bénin et bien d’autres personnes pour le compte de la 3e mandature. Conformément à l’article 468 du code du numérique, les cinq nouveaux membres de l’Apdp ont prêté serment devant la Cour suprême siégeant en audience solennelle.