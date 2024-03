Bénin : Noélie Yarigo présente sa médaille à la hiérarchie militaire

Après son sacre aux mondiaux d’athlétisme en salle Glasgow 2024 le 3 mars 2024, Noélie Yarigo est allée présenter sa médaille de bronze au général Fructueux Gbaguidi, le chef d’Etat-major des armées béninoises. Moment propice pour la spécialiste du 800m, vêtue de son treillis, d’exprimer sa gratitude à la hiérarchie militaire qui a cru en elle et en ses compétences. « Cela me rend beaucoup plus fière. Parce que j’ai commencé ma formation ici. C’est ce qui m’a permis d’être une guerrière, une guéparde. C’est l’armée de l’air qui m’a donné cette rage de me battre », a déclaré avec beaucoup d’émotions la militaire.

« Aujourd’hui, je suis très heureuse de rentrer avec une médaille et de prouver qu’ils m’ont fait confiance, ils m’ont laissée partir ; ils ne se sont pas trompés », a-t-elle ajouté. Cette médaille est une grande première au Bénin et c’est Noélie Yarigo qui a réalisé cette performance énorme. L’athlète franco-béninoise espère vivement que cette médaille ouvre les portes à d’autres sportifs qui voudraient bien lui emboiter les pas. « Je suis toujours militaire et je reviendrai », promet-elle. Il faut rappeler que Noélie Yarigo a terminé troisième pour les mondiaux d’athlétisme en salle et rentre au bercail avec la médaille de bronze.

La médaille d’or est décernée à l’Éthiopienne Tsige Duguma. La médaille d’argent va à la britannique Jemma Reekie. Noélie Yarigo offre ainsi au Bénin la première médaille de l’histoire aux Mondiaux. La franco-béninoise détient le record de France en salle du 800 m depuis 2023 en 1’58 »48. L’objectif de la spécialiste des 800 m en participant à ces mondiaux d’athlétisme est de porter haut le drapeau béninois. « J’ai été vraiment lucide dans cette course, soit cela allait partir vite, soit cela allait être une course tactique, mais je me suis préparée mentalement parce que cette médaille, je la voulais, quelle que soit la couleur », a confié Noélie Yarigo à RFI.

En 2023 à Budapest en Hongrie, l’athlète béninoise s’était arrêtée en demi-finale. Mais cette fois, en Écosse, elle a réalisé le rêve qu’elle nourrissait depuis des années. Cette performance a séduit le gouvernement du président Patrice Talon qui lui a réservé un accueil chaleureux le 19 mars 2024 à l’aéroport de Cotonou en complicité avec la fédération d’athlétisme, le CNOS-BEN, les supporters et les fans. À cette occasion, une somme de 15 millions de FCFA a été gracieusement offerte à la médaillée de bronze. Le chèque lui a été remis par Benoît Dato, le ministre des Sports.