Bénin : un accident de circulation fait un blessé grave à Cotonou

Un blessé grave et d’importants dégâts matériels, c’est le bilan d’un accident de circulation qui s’est produit ce jeudi 21 mars 2024 dans la ville de Cotonou. Il s’agit d’un véhicule qui a perdu le contrôle et a heurté violemment dans sa course un pan de la clôture de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Cinq (05) personnes étaient à bord de ce véhicule qui a fait plusieurs tonneaux avant d’échouer dans le mur de l’aéroport.

Selon les informations rapportées par Bip Radio, l’incident a eu lieu sur le tronçon Erevan-Carrefour Fidjrossè Plage au niveau des résidences Marie Stella. Si aucun décès n’a été enregistré dans cet accident, il n’en demeure pas moins de préciser que le véhicule est irrécupérable. La personne qui a été touchée a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle suit actuellement les soins. Les accidents de circulation sont légions sur les axes routiers avec à la clé des pertes en vue humaine, des dégâts matériels et surtout la destruction massive des infrastructures routières.

Publicité

Ces cas d’accident sont souvent dus entre autres à l’excès de vitesse, à la défaillance des pièces des véhicules, aux chargements hors gabarit, aux surcharge et à la dégradation de certaines voies. Les accidents sont récurrents nonobstant les nombreuses campagnes de sensibilisation et d’information initiées par le gouvernement à travers le Centre national de la sécurité routière (Cnsr) et la Police Républicaine dans toutes les régions du Bénin.

Selon les dernières statistiques, le Bénin a enregistré de 2018 à 2023, environ 26 000 cas d’accident. Selon le directeur du Cnsr, les accidents sont plus constatés à Parakou et à Cotonou. Aubin Adouwekonou a déclaré que Radio Bénin que les accidents qui ont lieu sur les routes inter-Etats sont des accidents où le taux de gravité est beaucoup plus élevé, parce que lié au facteur d’excès de vitesse. Pour la réduction des cas d’accident sur nos routes, il va falloir intensifier les sensibilisations à l’endroit des usagers de la route.