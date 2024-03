Ce milliardaire défie Elon Musk et prépare un gros coup

Dans l’arène mondiale de l’innovation et de l’entrepreneuriat, peu de noms brillent aussi vivement que celui d’Elon Musk. À la tête de plusieurs entreprises révolutionnaires telles que SpaceX, Neuralink, et surtout Tesla, Musk a redéfini les frontières de l’automobile électrique, du transport spatial, et bien au-delà, imposant sa vision audacieuse pour l’avenir de la technologie et de l’humanité.

Toutefois, loin de rester à l’ombre de cet illustre rival, un nouveau prétendant se fait jour, ambitionnant de redéfinir les règles du jeu. Le constructeur automobile chinois XPeng, sous la direction de son co-fondateur et président-directeur général He Xiaopeng, se lance dans une aventure audacieuse qui pourrait bouleverser le secteur de l’automobile électrique et plus encore.

Au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, XPeng a révélé un prototype de voiture volante, promettant les premières livraisons en Chine d’ici à la fin 2025, malgré l’absence d’un cadre réglementaire adéquat pour de tels véhicules dans le pays. Ce projet ambitieux s’inscrit dans une stratégie plus vaste visant à positionner XPeng comme une marque de luxe innovante. Mais ce chemin est jonché d’obstacles, notamment une concurrence féroce sur le marché chinois des véhicules électriques.

L’année dernière, He Xiaopeng a dû naviguer à travers une guerre des prix déclenchée par Tesla, qui a drastiquement baissé ses prix en Chine. Pour faire face à cette concurrence et relancer ses ventes, XPeng a introduit le SUV G6 pour rivaliser avec le Model Y de Tesla, et a formé un partenariat stratégique avec Volkswagen. Ce dernier a investi 700 millions de dollars dans XPeng, acquérant ainsi 4,99 % de l’entreprise.

Bien que cette initiative ait stimulé les revenus de XPeng, les pertes se sont accentuées, reflétant les défis persistants auxquels l’entreprise est confrontée. La volonté de He Xiaopeng de transformer ces défis en opportunités est claire. Il envisage une expansion ambitieuse au-delà des frontières chinoises, visant l’Europe comme un marché clé pour les véhicules électriques de luxe.

Cette stratégie internationale n’est pas exempte de risques, d’autant plus que l’Europe est déjà un champ de bataille pour de nombreux fabricants chinois de véhicules électriques, aspirant à se faire une place sur le marché. He Xiaopeng n’est pas novice en matière de rebondissements entrepreneuriaux. Avant de s’aventurer dans l’automobile, il a fondé et vendu UC Web à Alibaba, une réussite qui a jeté les bases de sa future entreprise automobile.

Avec XPeng, il aspire à réitérer ce succès, malgré un contexte de subventions gouvernementales réduites et une concurrence accrue. Cet affrontement titanesque entre Musk et He Xiaopeng symbolise la convergence des ambitions, de l’innovation et des stratégies de survie dans le secteur turbulent des véhicules électriques. Tandis que Musk continue de repousser les limites avec Tesla, He Xiaopeng, armé d’une vision audacieuse et d’un partenariat stratégique avec Volkswagen, se prépare à un « gros coup » qui pourrait bien redessiner la carte de la mobilité du futur