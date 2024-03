Ce pays arabe va investir un montant faramineux dans cette technologie

L’intelligence artificielle (IA) a connu une trajectoire fulgurante ces dernières années, révolutionnant des domaines aussi divers que la médecine, où elle permet de diagnostiquer avec une précision inégalée, ou l’éducation, en offrant des solutions d’apprentissage personnalisées. Des avancées notables ont été réalisées grâce à des systèmes comme ChatGPT, qui repoussent les limites de la communication homme-machine, rendant les interactions avec les IA plus naturelles et intuitives.

Dans le secteur militaire, l’IA contribue à la mise au point de systèmes de défense plus sophistiqués et de stratégies de surveillance avancées, transformant ainsi les principes de la guerre moderne. Les États-Unis, suivis de près par la Chine, dominent le secteur de l’IA, capitalisant sur leurs robustes écosystèmes d’innovation, leurs investissements conséquents et leurs politiques de soutien à la recherche.

Un pays arabe veut investir un montant faramineux

Cependant, cette hégémonie ne décourage pas d’autres nations qui aspirent à se tailler une place sur l’échiquier mondial de l’IA, à l’instar de l’Arabie saoudite qui se profile comme un nouveau compétiteur ambitieux. Selon des révélations du New York Times, le royaume envisage, par le biais du Fonds d’Investissement Public (PIF), de lancer un fonds dédié aux investissements dans l’intelligence artificielle, avec un budget prévisionnel de 40 milliards de dollars.

Cette démarche placerait l’Arabie saoudite au rang des plus grands investisseurs internationaux dans le domaine de l’IA, témoignant de son ambition de devenir un acteur majeur de la technologie mondiale. L’objectif de cet investissement colossal est de diversifier l’économie du royaume, en accord avec la Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane. Ce programme vise à réduire la dépendance du pays au pétrole en développant d’autres secteurs, notamment celui des technologies de pointe.

Par cet engagement dans l’IA, l’Arabie saoudite espère stimuler l’innovation, créer de l’emploi et renforcer sa compétitivité internationale. Le rapport souligne en outre des négociations avancées avec des figures de proue de la Silicon Valley, en particulier la société de capital-risque Andreessen Horowitz. Ces discussions pourraient déboucher sur un partenariat stratégique crucial pour l’essor de l’écosystème technologique saoudien, offrant ainsi au royaume un accès privilégié à des ressources et des réseaux d’influence majeurs dans le secteur.

Les institutions financières, notamment les banques de Wall Street, jouent un rôle clé dans la formation du fonds technologique saoudien. L’engouement international croissant pour l’IA et l’augmentation des valorisations des entreprises de ce domaine rendent ces collaborations particulièrement stratégiques. L’initiative de l’Arabie saoudite d’investir dans l’IA à une échelle aussi monumentale envoie un message clair au reste du monde : le royaume est prêt à s’imposer comme un leader de la révolution technologique mondiale. Cette démarche ambitieuse pourrait non seulement dynamiser l’économie saoudienne, mais aussi reconfigurer son influence à l’international, illustrant ainsi la reconnaissance universelle de l’IA comme un enjeu stratégique majeur pour l’avenir.