Chine: la marine prépare un bond de géant

Les forces navales jouent un rôle crucial sur l’échiquier géopolitique mondial, où la suprématie maritime est synonyme de puissance et d’influence. Parmi les flottes les plus imposantes, la marine des États-Unis domine grâce à son vaste arsenal de porte-avions, sous-marins nucléaires et destroyers avancés, reflétant sa capacité à projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Suivant de près, la Russie et le Royaume-Uni maintiennent également des marines redoutables, équipées pour des opérations globales. Toutefois, la montée rapide de la Chine en tant que puissance navale est indéniable. Pékin, avec ses ambitions maritimes croissantes, développe rapidement sa flotte pour soutenir ses intérêts stratégiques, notamment dans la mer de Chine méridionale et au-delà. La progression de la Chine, illustrée par l’extension de sa gamme de porte-aéronefs et l’adoption de technologies avancées, témoigne de son désir de redéfinir l’équilibre des forces maritimes mondiales.

La marine de l’Armée populaire de libération chinoise s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa montée en puissance avec la possible mise en chantier de son quatrième porte-aéronefs, suggéré par Yuan Huazhi, commissaire politique de la marine. Lors d’un échange avec la presse en marge de l’Assemblée nationale populaire, Yuan a écarté toute difficulté technique majeure dans la construction de porte-aéronefs, laissant entendre des avancées imminentes, notamment concernant la propulsion nucléaire du futur navire, évoqué sous le nom de Type 004.

Le chemin parcouru depuis l’acquisition du Liaoning, premier porte-aéronefs de la flotte, témoigne de l’ambition chinoise d’élargir ses capacités aéronavales. Initialement un projet soviétique inachevé, le Liaoning a été transformé par la Chine pour devenir un élément clé de sa stratégie maritime, bien qu’il soit limité par sa conception. Suivant cette première acquisition, le Shandong, première réalisation entièrement chinoise, a marqué une progression avec des capacités légèrement supérieures, malgré des limitations similaires dues à son architecture de décollage.

L’introduction du Fujian, troisième porte-aéronefs de la flotte et premier équipé de catapultes électromagnétiques pour le décollage des avions, marque une révolution dans les capacités aéronavales chinoises. Cette avancée technologique place la Chine sur un pied d’égalité avec les technologies les plus modernes, abandonnant les étapes intermédiaires traditionnelles pour une capacité accrue.

Par ailleurs, le développement annoncé du Type 004 suscite des spéculations sur une amélioration significative des capacités de la marine chinoise. Selon des sources non officielles, ce futur porte-aéronefs pourrait rivaliser avec les plus récents navires américains grâce à des innovations telles qu’un chasseur embarqué de nouvelle génération et une possible propulsion nucléaire, augmentant considérablement son autonomie.

Yuan Huazhi a toutefois insisté sur le fait que ces développements visaient à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, plutôt qu’à défier directement la suprématie navale américaine. Cette démarche s’inscrit dans une vision à long terme visant à renforcer la présence chinoise dans les eaux stratégiques et à étendre sa portée au-delà des zones littorales.

En complément de ces efforts pour développer ses porte-aéronefs, la Chine continue de renforcer ses capacités amphibies avec la construction de porte-hélicoptères de Type 075, et potentiellement un nouveau Type 076 doté de capacités de porte-drones. Ces développements reflètent l’intention de Pékin d’asseoir sa domination régionale et d’étendre son influence au-delà, tout en se préparant à des défis futurs sur la scène mondiale.