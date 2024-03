Code électoral au Bénin : « C’est exclusif », selon Jean-Baptiste Elias

Déclarée conforme à la constitution, la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin a été promulgué par le président Patrice Talon le 15 mars 2024. Le Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac) prend acte de la décision de la Cour constitutionnelle mais a relevé les incongruités que comporte cette loi. Reçu sur l’émission « Franc-parler » de Radio Cotonou, Jean-Baptiste Élias, le président du Fonac a déclaré que le nouveau code électoral est exclusif.

« Nous nous sommes des légalistes. Nous avons pris acte de la décision, ça s’impose à tout le monde. Mais sur votre plateau ici, sur d’autres plateaux, les mouvanciers ont dit que la loi est inclusive ; je dis c’est faux », lâche le président du Fonac. Pour lui, le code est bel et bien exclusif à tel enseigne que les 109 députés et les 77 maires ne suffisent pas pour parrainer les 15 partis légalement reconnus au Bénin conformément aux dispositions de la nouvelle loi électorale qui exige 15% comme taux de parrainage du duo présidentiel.

« Si pour parrainer, il faut 28, le maximum de parrain qu’on peut faire, c’est 5 ou 6. Mais ils (partis, ndlr) sont 15. Si on dit c’est 6 seulement qu’on peut parrainer, normalement avec la volonté et l’indépendance des parrains, ils ne peuvent que parrainer 6. Sur les 15, il reste 9. Les 9 sont exclus ou pas ? On ne peut pas parler d’inclusif. Ce n’est pas vrai », soutient Jean-Baptiste Elias. Le nouveau code électoral fait obligation aux députés et maires de parrainer que les candidats de leurs partis ou ceux proposés par leurs partis.

Pour le président du Fonac, il n’y a que 3 partis qui disposent du droit de parrainage. « Les 3 ne peuvent parrainer que 3 personnes, puisque vous devez parrainer les gens de votre parti. Ça veut dire qu’il reste 12 ; les 12 sont exclus aussi », relève Jean-Baptiste Elias. A l’en croire, l’accord de gouvernance exigée par le nouveau code électoral constitue également une exclusion. Le président du Fonac s’inscrit en faux contre les allégations des membres de la mouvance présidentielle selon lesquelles le nouveau code renforce le système partisan au Bénin. Il va faire remarquer qu’il n’y a pas de parrainage dans les grands pays auxquels ont fait allusion les partis soutenant les actions du Chef de l’État.