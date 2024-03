Cybercriminalité au Bénin : 14 cybercriminels écopent de 5 et 7 ans de prison

Dans les circonstances de l’audience correctionnelle du mardi 26 mars 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné quatorze cybercriminels à cinq et sept ans de prison, en plus de plusieurs millions de francs CFA d’amendes.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a fixé 14 prévenus sur leurs sorts ce mardi 26 mars. Lesquels prévenus ont été épinglés dans huit dossiers relatifs à l’escroquerie via internet. Les individus en question ont pu avoir leurs cibles dans leurs filets, d’une part en se faisant passer pour des marabouts et voyants et d’autre part, en proposant des prêts fictifs. Sans oublier dans le lot, ceux qui ont pu attirer leurs cibles par des services à caractère sexuel.

Publicité

Ainsi, ces 14 individus ont été reconnus coupables des faits d’« escroquerie via internet ». Huit parmi ces cybercriminels ont été condamnés à cinq ans de prison ferme et deux autres à 55 mois. En ce qui concerne les 4 restants, ils ont écopé de sept ans de prison ferme. En plus des différentes peines d’emprisonnement, les 14 cybercriminels réunis ont été condamnés à payer une somme de 26 millions de francs CFA d’amende.