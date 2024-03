Des microplastiques dans votre eau? voici une solution simple pour les éliminer

Dans un monde où les microplastiques contaminent nos sources d’eau, la quête de solutions efficaces pour purifier notre eau potable devient une priorité. Ces minuscules particules, invisibles à l’œil nu, se retrouvent partout, des rivières aux océans, et finissent même par contaminer notre eau potable. Mais une lueur d’espoir émerge de la communauté scientifique, offrant une solution simple et surprenante à ce problème croissant.

Des chercheurs de l’université médicale de Guangzhou, en Chine, ont récemment publié une étude dans la revue Environmental Science & Technology Letters, dévoilant une méthode révolutionnaire pour éliminer les microplastiques de notre eau. Contrairement aux systèmes de filtration complexes qui existent déjà, cette méthode repose sur un principe simple : faire bouillir l’eau.

Publicité

Leur recherche s’est concentrée sur l’utilisation de l’eau dure, caractérisée par une forte teneur en minéraux tels que le calcium et le magnésium. En chauffant cette eau, les chercheurs ont observé la formation de carbonate de calcium, communément connu sous le nom de calcaire. Ce qui est remarquable, c’est que le carbonate de calcium se cristallise autour des microplastiques, les encapsulant efficacement.

Une fois que les microplastiques sont piégés dans ces structures cristallines de calcaire, il suffit de nettoyer les accumulations résultantes pour éliminer les microplastiques. De plus, pour se débarrasser des microplastiques restants en suspension dans l’eau, une filtration simple à l’aide d’un filtre à café peut être utilisée.

Les résultats de l’étude sont prometteurs : une ébullition de seulement cinq minutes dans de l’eau dure permettrait d’éliminer jusqu’à 90 % des microplastiques en suspension. Même dans des conditions où la concentration en carbonate de calcium est plus faible, une réduction significative des microplastiques est observée. Ces résultats sont d’autant plus intéressants lorsque l’on considère que la concentration optimale en carbonate de calcium pour la consommation humaine se situe entre 80 et 100 milligrammes par litre.

Publicité

Cette méthode offre un moyen accessible et économique de réduire la présence de microplastiques dans notre eau potable. Plutôt que de recourir à des technologies de filtration coûteuses et complexes, la simple action de faire bouillir l’eau pourrait suffire à protéger notre santé et l’environnement.