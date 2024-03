Europe: des chercheurs établissent un nouveau record mondial pour les cellules solaires

Dans la course à l’efficacité énergétique des cellules photovoltaïques, la Suède vient de marquer un nouveau jalon remarquable. Des chercheurs de l’Université d’Uppsala ont récemment annoncé avoir établi un nouveau record mondial en matière d’efficacité de conversion énergétique pour une cellule solaire, atteignant un taux impressionnant de 23,64 %.

Cette avancée majeure propulse les cellules solaires CIGS (cuivre, indium, gallium, sélénium) suédoises au sommet de la performance, dépassant ainsi le précédent record détenu par Solar Frontier au Japon, qui affichait un taux de 23,35 %. Validée par l’Institut Fraunhofer ISE en Allemagne, cette prouesse a été officiellement annoncée à travers un communiqué de presse relayé par Interesting Engineering.

Publicité

Le choix des chercheurs suédois de se tourner vers les cellules solaires CIGS s’avère être stratégique. Bien que le silicium cristallin demeure le matériau le plus largement utilisé en raison de son rapport qualité-prix, sa performance énergétique moyenne plafonne à environ 22 %. Les cellules solaires CIGS, quant à elles, se distinguent par leur composition en couches minces de cuivre, indium, gallium et sélénium. Leur flexibilité et leur légèreté en font des candidats idéaux pour une variété d’applications où la souplesse et le poids sont des critères déterminants.

L’avantage des cellules CIGS ne se limite pas seulement à leur performance sous un ensoleillement optimal. Leur capacité à maintenir un rendement énergétique élevé même dans des conditions de faible luminosité en fait une solution attractive pour les régions moins ensoleillées. Cette caractéristique avait déjà été exploitée par les chercheurs japonais, détenteurs du précédent record.

Cependant, au-delà des cellules solaires CIGS, une technologie encore plus prometteuse émerge : les cellules solaires tandem. Ces dernières affichent des rendements énergétiques dépassant les 30 %, dépassant ainsi largement les performances des technologies précédentes. Leur secret réside dans leur capacité à capturer un spectre plus large de longueurs d’onde solaires, augmentant ainsi leur efficacité de conversion. Malgré leur potentiel révolutionnaire, les cellules solaires tandem demeurent encore trop coûteuses pour une adoption à grande échelle.

Publicité

Cette percée des chercheurs suédois ouvre la voie à de nouvelles avancées dans le domaine de l’énergie solaire. En combinant ingéniosité et innovation, ils ont démontré que des progrès significatifs sont toujours possibles dans la quête de solutions énergétiques durables et efficaces. Alors que le monde s’efforce de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, ces avancées dans le domaine des cellules photovoltaïques représentent un pas de géant vers un avenir énergétique plus propre et plus viable.