Gaz au Maghreb: un géant israélien débarque dans ce pays

Le secteur énergétique marocain s’apprête à vivre une nouvelle ère avec l’arrivée de l’entreprise israélienne NewMed Energy. Annonçant son implantation au Maroc en février dernier, cette société s’engage dans un projet d’exploration de gaz naturel au large de Boujdour, une initiative qui pourrait révolutionner le paysage énergétique du Royaume.

NewMed Energy, anciennement connue sous le nom de Delek Drilling, n’entre pas seule dans cette aventure. Elle peut compter sur le soutien stratégique de son associé marocain, Yariv Elbaz, un homme d’affaires influent, acteur clé de ce projet ambitieux. Cette collaboration, fruit d’une annonce faite fin 2022, marque une étape significative dans les relations économiques entre le Maroc et Israël.

Le projet Boujdour, situé dans l’océan Atlantique, constitue le cœur de cette collaboration. Selon les informations rapportées par le journal financier Globes, NewMed Energy a signé un accord avec le ministère de la Transition Énergétique et la société marocaine Adarco Energy pour l’exploration et la production de gaz naturel dans cette région.

L’entrée de NewMed Energy au Maroc représente une opportunité prometteuse pour l’économie nationale. Non seulement elle promet de stimuler l’emploi et d’attirer des investissements étrangers, mais elle contribuera également à renforcer l’indépendance énergétique du pays. Avec des réserves potentielles importantes, le projet pourrait jouer un rôle crucial dans la diversification des sources d’énergie du Maroc et dans la réduction de sa dépendance aux importations.

Le Maroc s’est engagé dans une politique de développement durable et de transition énergétique, et l’exploration de gaz naturel par NewMed Energy s’inscrit parfaitement dans cette vision. En offrant une alternative plus propre aux combustibles fossiles traditionnels du Royaume, ce projet contribuera à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de l’environnement.