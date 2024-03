Gdiz au Bénin :  Voici les engagements d’Adidjatou Mathys envers les employés

La ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys a effectué dans la matinée de ce jeudi 21 mars 2024 une visite au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. L’objectif était en effet de toucher du doigt le niveau d’évolution du développement de cette zone industrielle. L’autorité a effectué le déplacement avec une importante délégation de son cabinet ministériel.

La première étape de la visite a été la présentation du niveau d’évolution de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé aux visiteurs. L’honneur est ainsi revenu à Létondji Béhéton, Directeur général de la Sipi-Bénin S.A de faire une présentation globale de la zone dont son entreprise est chargée du développement. On retient à ce niveau que, la Zone économique de Glo-Djigbé est étendue sur une superficie de 1640 hectares et a atteint son niveau actuel en moins de deux ans d’exploitation. Il a fait également savoir que la première phase a été entièrement achevée et 400 hectares sont exploités par les investisseurs qui sont déjà installés sur les lieux. Il n’a pas manqué de rappeler que la Gdiz est le résultat d’un Joint-Venture entre la République du Bénin et le Groupe Arise, partenaire technique chargé d’aménager, de promouvoir, de développer et d’exploiter la zone.

Publicité

Bénin Textile S.A visité…

Il a confié à la délégation que plusieurs unités de production sont déjà opérationnelles depuis que la zone est entrée en fonctionnement. La seconde partie de la visite a été la descente sur le terrain. Accompagné de Létondji Béhéton, Directeur général de la Sipi-Bénin S.A, la ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys a visité les ateliers de fabrication des vêtements » Made in Benin » et ont touché du doigt le processus de fabrication. Ils ont par la suite visité les installations de Benin Textile S.A, la première unité textile intégrée de la Zone. Grâce à l’opérationnalisation de cette usine, la fabrication de fils et de serviettes au sein de la Zone 100% coton, est en phase de test de production. La visite de l’usine en charge de la transformation des noix de cajou a mis un terme à la visite.

Fabuleux…

Au terme du périple, la ministre Adidjatou Mathys n’a pas manqué d’exprimer toute sa joie face à ce qu’elle a vu au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Selon les confidences qu’elle a faites aux hommes des médias, c’est un sentiment de fierté qui l’a animé après avoir fait le tour des unités de production installées dans la zone. « Ce que nous avons vu ce matin à la Gdiz est fabuleux. On ne se croirait pas au Bénin », a-t-elle exprimé. Elle n’a pas manqué de se réjouir de l’apport significatif de ce projet dans la lutte contre le chômage au Bénin. Plus de 10 mille jeunes sont employés dans cette zone selon les précisions qu’elle a apportées.

« Garantir les bonnes conditions de travail »

« Nous avons eu à travers cette visite l’occasion de constater les investissements structurants qui sont réalisés ici. Nous avons vu les employés au travail et nous les avons encouragés à poursuivre leur travail pour augmenter la production des entreprises dans lesquelles ils servent. Les conditions de vie et de travail de ces employés pourraient être améliorées si la productivité augmente », a-t-elle poursuivi. « Nous sommes engagés à leur garantir les bonnes conditions de travail », a-t-elle ajouté.