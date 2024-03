Guerre: la France achève un exercice unique en Europe

Paris continue de travailler autour de sa défense. Alors que la doctrine nucléaire a été ré-enclenchée, dans le but d’assurer une pleine défense, le gouvernement français travaille aussi désormais autour d’exercice d’ampleur, en lien notamment avec un éventuel conflit spatial.

La France vient de terminer ce qui s’avère être un exercice unique dans l’histoire de la guerre et de l’armée en général. En effet, entre le 4 et le 15 mars, le Commandement de l’espace (CDE) de l’Armée de l’air et de l’espace a organisé un exercice au cours duquel une guerre spatiale a été simulée. Une première historique, qui démontre que Paris est à la pointe des technologies.

4e exercice militaire validé par Paris

Le CDE a en fait vu le jour au mois de septembre 2019, quelques mois après qu’un satellite militaire franco-italien a été victime d’espionnage par la Russie. Depuis ? Cette organisation d’un tout nouveau genre, dépendante de l’armée de l’air, anticipe et travaille autour de scénarios catastrophes, comme l’extension d’un conflit terrestre, à l’espace. Une idée saugrenue pour beaucoup, mais ce territoire encore “vierge” attire les regards de nombreuses armées.

Cet exercice s’est tenu dans les locaux du CNES (Centre national d’études spatiales), à Toulouse. Depuis 2019, ce centre d’études s’est imposé comme un partenaire de poids pour le CDE. D’ailleurs, le quartier général de l’organisation ouvrira en 2025, à quelques centaines de mètres seulement de ceux du CNES. Sur place, seront notamment pilotés l’ensemble des satellites militaires envoyés par la France.

Près d’une vingtaine de nations invitées

Cet exercice est le quatrième du genre. Et depuis le début des manœuvres du CDE, les experts tentent de le rendre le plus réaliste possible. Pour cette année 2024, 15 nations européennes ont été invitées à participer, de même que les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et les Émirats. Jamais un exercice d’une telle ampleur n’avait ainsi eu lieu. Tous ont travaillé autour de divers événements, à travers pas moins de 14 menaces identifiées.