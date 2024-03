HAAC au Bénin: la date de l’élection des représentants de la presse connue

Les professionnels des médias seront aux urnes le 9 juin 2024 pour élire leurs représentants à la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication. L’annonce a été faite au cours de la cérémonie consacrant la signature du mémorandum d’entente entre la Haac et la Cena dans le cadre de cette élection. Les autres importants rendez-vous de ce processus sont également dévoilés.

Les représentants des professionnels des médias à la prochaine mandature seront connus le 9 juin 2024. C’est la date retenue pour le scrutin devant élire les conseillers à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) pour le compte de la 7ème mandature.

L’annonce a été faite le lundi 11 mars 2024, au cours de la cérémonie consacrant la signature d’un mémorandum d’entente entre la Haac Rémi Prosper Moretti et la Commission Électorale Nationale Autonome (Céna), Sacca Lafia.

Cet acte marque le début du processus électoral. Au cours de la cérémonie, le président Rémi Prosper Moretti est revenu sur la nécessité d’organiser des élections inclusives, apaisées et transparentes.

« Au terme des dispositions de la constitution et de la loi organique de la Haac, les membres de la Haac sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois », a rappelé le président de la Haac avant de préciser que le renouvellement des membres de l’institution doit se faire dans un délai d’un mois au moins avant la fin du mandat en cours.

Les déclarations de candidature seront reçues à la Cena à partir du 30 mars prochain et les inscriptions sur les listes électorales se feront dans les mairies pendant 10 jours de 9h à 17h. Il reste à préciser la date de la campagne électorale et des autres moments forts. Le processus ainsi lancé connaîtra son aboutissement avec la désignation des nouveaux représentants des professionnels des médias à la Haac.