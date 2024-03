Iran : ce pays africain dit niet à une demande

L’Iran a constamment cherché à élargir et renforcer ses partenariats au-delà des frontières du monde occidental, dans un effort stratégique de diversification de ses alliances internationales. Cette démarche se traduit par une série d’initiatives diplomatiques et de coopérations avec des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

En mettant l’accent sur le développement de relations bilatérales avec des nations partageant des intérêts communs ou des perspectives similaires sur des questions globales, Téhéran vise à contourner les sanctions et les pressions diplomatiques exercées par les pays occidentaux. Ces efforts se manifestent par des accords économiques, des projets d’infrastructures et des collaborations militaires et technologiques, illustrant la volonté de l’Iran de s’ancrer comme un acteur influent sur la scène internationale, capable de naviguer au-delà de l’isolement imposé par ses relations tendues avec l’Occident.

Le Soudan a récemment rejeté une proposition iranienne visant à établir une base navale permanente sur sa côte de la mer Rouge, une initiative qui aurait permis à l’Iran de renforcer son influence sur les routes maritimes stratégiques menant au canal de Suez et à Israël. Cette information, révélée par une source de renseignement locale, indique que le Soudan a pris cette décision malgré les avantages militaires promis par Téhéran, comme la fourniture de drones explosifs utilisés par Khartoum contre les rebelles locaux et l’offre de navires de guerre, capables de transporter des hélicoptères.

Selon le Wall Street Journal, cette tentative iranienne de s’implanter militairement sur le territoire soudanais intervient dans un contexte où les deux nations ont renforcé leurs liens, comme en témoigne la visite du ministre soudanais par intérim des Affaires étrangères à Téhéran pour rencontrer des responsables iraniens de haut niveau. Cette rencontre marque une étape importante dans le rapprochement entre Khartoum et Téhéran, après une période de relations rompues en 2016.

Cependant, le Soudan cherche à maintenir de bonnes relations avec Israël et les États-Unis. Ce dernier encourage activement le Soudan à adhérer aux accords d’Abraham en vue de normaliser les relations avec Israël. Cette orientation diplomatique semble avoir été un facteur clé dans la décision de Khartoum de refuser l’offre iranienne, malgré les avantages militaires potentiels.

La proposition iranienne, telle que rapportée par le Wall Street Journal, incluait des incitations sous la forme de matériel militaire avancé, notamment des drones suicides. L’Iran envisageait d’utiliser la base non seulement pour des opérations de renseignement, mais également pour stationner des navires de guerre, renforçant ainsi sa présence dans une région stratégiquement vitale.

Ce refus du Soudan souligne la complexité des équilibres géopolitiques dans la région et met en lumière la prudence avec laquelle Khartoum navigue entre les différentes offres de coopération militaire et ses aspirations diplomatiques. Le choix du Soudan reflète sa volonté de s’aligner sur une politique étrangère qui favorise la stabilité régionale et le maintien de relations équilibrées avec les grandes puissances mondiales et régionales.