Israël : cet appel de la Chine qui ne va pas plaire

La guerre entre Israël et le Hamas continue de faire rage. Suite à l’incursion armée menée par le Hamas dans plusieurs Kibboutz israélien en octobre 2023, l’État Hébreu avait promis une riposte sans pitié. Voilà plusieurs mois maintenant qu’Israël multiplie les attaques militaires en territoire palestinien, notamment dans la bande de Gaza. Les bombardements et les raids de l’armée israélienne sont d’une intensité inouïe.

Depuis le début de cette offensive, des sources israéliennes ont annoncé la neutralisation de divers combattants du Hamas. Cependant, ce sont les populations civiles qui sont entrain de payer le plus lourd tribut. À Gaza, des infrastructures sociales et sanitaires ont été bombardés et Israël, a instauré une sorte de blocus qui freine considérablement l’acheminement de l’aide humanitaire. De nombreux palestiniens vivent dans une précarité extrême sans aucune assistance.

Les denrées alimentaires et les médicaments sont en rupture de stock. Au niveau de la communauté internationale, des efforts sont déployés dans le but d’obtenir un cessez-le-feu. Ce jeudi 07 mars, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères a dans une conférence de presse appelée à un arrêt immédiat des hostilités à Gaza. « Le fait qu’aujourd’hui au XXIe siècle, cette catastrophe humanitaire ne puisse être arrêtée est une tragédie humaine, plus encore, c’est une honte pour la civilisation. Nous sommes favorables à ce que la Palestine devienne pleinement membre des Nations Unies. Le souhait de longue date du peuple palestinien de créer un pays indépendant ne peut plus être éludé. » a livré Wang Yi.

La Chine est un partenaire de choix d’Israël. Pékin a tissé des liens solides avec l’État Hébreu. Cependant, cela n’empêche pas les autorités chinoises d’adopter des postures qui pourraient déplaire à Israël. La Chine est une superpuissance qui ne prend pas position dans les conflits. L’Empire du Milieu se veut être une force de proposition pacifique dans un monde miné par les conflits. On peut le constater en Ukraine.

Traditionnel allié de la Russie, la Chine milite pour un règlement pacifique du conflit russo-ukrainien. « Face à un environnement international instable et complexe, la Chine sera résolument une force pour la paix, la stabilité et le progrès dans le monde » a livré Wang Yi. Comment Israël va percevoir le message de la Chine ? Pour le moment, il n’y a aucune réaction officielle du côté de l’État hébreu. L’appel de la Chine va-t-il permettre d’obtenir un cessez-le-feu au niveau de la Bande de Gaza et permettre aux populations civiles de souffler un peu ?