La Chine se venge des USA en sourdine

La confrontation technologique entre les États-Unis et la Chine prend une nouvelle dimension avec l’adoption de politiques et de mesures qui visent à limiter l’utilisation des équipements et services informatiques chinois sur le sol américain. Selon South China Morning, Jack Corrigan, analyste senior au Centre pour la Sécurité des Technologies Émergentes de l’Université de Georgetown, a partagé ses insights lors d’une session devant la Commission d’examen des questions économiques et de sécurité des États-Unis et de la Chine, indiquant que l’éradication complète des technologies chinoises des réseaux américains serait extrêmement coûteuse, voire impossible. Cette déclaration survient dans un contexte où Washington a déjà éliminé l’infrastructure télécoms de Huawei Technologies et de ZTE du paysage américain, invoquant des risques pour la sécurité nationale.

Pendant ce temps, au Canada, des mesures similaires ont été prises avec l’interdiction de l’équipement 5G de Huawei et ZTE, nécessitant une action de « déchirer et remplacer » financée par un fonds de 1,9 milliard de dollars américains mis en place par le Congrès en 2020. Cependant, le coût réel s’avère être bien supérieur, avec un déficit de financement d’environ 3,1 milliards de dollars, soulevant des inquiétudes quant à la faisabilité d’une expansion de ces programmes pour couvrir d’autres fournisseurs de matériel chinois.

Publicité

Dans ce contexte tendu, la Chine ne reste pas passive. Geo rapporte que le pays a depuis longtemps l’ambition de renforcer sa production dans tous les secteurs, notamment dans le domaine technologique, pour atteindre l’autosuffisance et réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies américaines. Cette volonté s’est cristallisée avec la diffusion du « Document 79 » en septembre 2022, qui marque un tournant dans la stratégie chinoise. Selon ce document, révélé par des sources anonymes au Wall Street Journal, les entreprises d’État chinoises sont incitées à remplacer les logiciels américains par des alternatives locales, réaffirmant l’engagement de Pékin vers une indépendance technologique.

Le South China Morning Post souligne que les efforts de la Chine pour substituer les technologies américaines par des solutions nationales, comme celles de Huawei et ZTE, ont déjà coûté aux États-Unis environ 5 milliards de dollars. Cette démarche s’inscrit dans une logique de réciprocité face aux actions américaines, marquant une nouvelle phase dans la rivalité technologique sino-américaine.

L’écho de cette lutte résonne également dans les préoccupations exprimées par d’autres acteurs, tels que Nazak Nikakhtar, ancien officiel du Département du Commerce sous l’administration Trump, qui critique le manque de détermination des États-Unis à imposer une interdiction totale sur le matériel et les logiciels chinois. L’exemple de TikTok et de sa société mère ByteDance est souvent cité pour illustrer les défis réglementaires et les lacunes dans l’application des restrictions existantes, malgré les préoccupations en matière de sécurité des données.

Publicité

La complexité de cette dynamique géopolitique met en lumière les défis et les coûts associés à la déconnexion technologique entre les deux superpuissances, révélant un paysage où la sécurité nationale, l’économie et la technologie sont inextricablement liées.