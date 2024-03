Dans une récente intervention médiatique sur la chaîne française BFMTV, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma en Russie et allié de Vladimir Poutine, a lancé des critiques virulentes à l’égard du gouvernement français, ciblant plus particulièrement Gabriel Attal, Premier ministre de la France. Selon Tolstoï, la présence de dirigeants « spéciaux », faisant implicitement référence à l’orientation sexuelle d’Attal, traduirait une forme de décadence au sein de l’exécutif français.

Cette déclaration intervient dans un contexte où Gabriel Attal, connu pour être le premier chef du gouvernement français à déclarer ouvertement son homosexualité, a adopté une position ferme contre les politiques de Moscou, notamment en réaction à l’aggravation de la situation en Ukraine et en Arménie. Cette posture d’Attal semble avoir exacerbé les tensions entre Paris et le Kremlin, déjà tendues par les divergences politiques et idéologiques.

Publicité

« Est-ce qu’on peut vraiment, au 21e siècle, penser que ce n’est pas décadent d’avoir des gens si spéciaux au sein d’un gouvernement? (…) Je fais référence au fait que la France est gouvernée en partie par des pervers… Pour nous, être homosexuel c’est être spécial, voire pervers« , poursuit le vice-président de la Douma.

En Russie et en Chine comme dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Afrique la promotion de l’homosexualité est interdite. C’est aussi le cas de certains pays alliés des occidentaux comme les pays arabes. Cette réalité contraste avec la position de l’occident qui a légalisé le mariage homosexuel. La Russie a récemment durci sa législation, interdisant toute forme de « propagande » LGBT dans une variété de médias et de plateformes, et a même qualifié le « mouvement international LGBT » d’ »extrémiste ».

Dans le domaine, les approches politiques varient significativement entre certains pays occidentaux et la Russie et plusieurs autres pays (comme la Chine ou les pays africains), reflétant des divergences culturelles et idéologiques marquées. Alors que de nombreux pays occidentaux ont adopté une plus grande acceptation et des droits élargis pour les personnes LGBT, y compris le mariage homosexuel et la protection contre la discrimination, certains pays ont adopté une position plus conservatrice.

Publicité

Toutefois, il convient de préciser qu’au sein même de plusieurs pays du bloc occidental des courants politiques et de la société civile appellent à limiter certaines dérives. Pour rappel, la Russie a renforcé sa législation pour limiter la promotion des droits LGBT, mettant en avant la protection des valeurs traditionnelles et familiales. Deux visions donc qui se heurtent dans un monde de plus en plus multipolaire.