La Terre tourne de plus en plus vite, voici une conséquence directe à venir

La Terre tourne-t-elle encore bien rond ? Si vous vous posiez la question, sachez que oui. Là n’est pas vraiment le problème. En revanche, celle-ci tourne vite, de plus en plus vite même… Au point de bientôt être en mesure d’impacter notre perception du temps. Comment ? En nous forçant à devoir adapter nos horloges.

En effet, d’ici à 2029, il est tout à fait possible qu’une journée ne dure plus 24 heures, mais 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Notre bonne vieille Terre tourne plus vite qu’auparavant, ce qui pourrait lui faire gagner près d’une seconde sur son temps initial. C’est en tout cas ce qu’affirment les chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography, de l’Université de Californie à San Diego.

La Terre tourne de plus en plus vite

Interrogé à ce sujet, Duncan Agnew, principal instigateur de l’étude publiée dans la revue Nature, évoque même une situation historique, un événement qu’il qualifie de majeur. Il tient toutefois à se montrer rassurant. Cette seconde gagnée ne signifie pas que quelque chose de dramatique va arriver, mais les résultats de l’observation effectuée poussent tout de même à devoir s’interroger.

Selon lui, cette seconde de gagnée est la preuve que nous vivons une période sans précédent. Et les explications qui pourraient justifier d’une telle situation sont nombreuses. Physique, écologique, technologique… D’innombrables paramètres sont à prendre en compte, même si bon nombre d’experts s’accordent pour dire que les marées (causées par l’attraction de la lune) jouent un rôle prépondérant dans ces calculs.

Un enjeu politique et pratique

Les conséquences de cette seconde de perdue (ou gagnée) et de toutes celles qui ont déjà été enregistrées (on parle de seconde intercalaire) ont un impact politique retentissant. Certaines entreprises, comme Google ou Amazon ont d’ailleurs décidé d’ajouter des fractions de seconde à leurs journées, pour pouvoir s’adapter en temps réel. Quid du reste des chronométreurs ? En 2030, une nouvelle norme entrera en vigueur pour que chacun s’adapte. D’ici là, tous restent bloqués aux 24 heures classiques.