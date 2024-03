Le Festival We Love Eya 2023, à suivre sur CANAL+ ce samedi

Les 29 et 30 décembre 2023, le festival We Love Eya se tiennait à la place de l’Amazone où des festivaliers du monde entier sont venus pour faire la fête avec plus de 20 artistes invités, mais aussi pour découvrir le Bénin. We Love Eya est un évènement unique qui chaque année rassemble le gratin de la musique urbaine et afrobeat.

La culture y est célébrée comme vecteur de communion, d’innovation, d’émerveillement et de découverte. Parmi les artistes invités, nous pouvons compter Davido, Gims, Gazo, Ayra Starr Tayc, Fally Ipupa, Toofan, Asake, Fanicko et bien d’autres.

Fidèle à sa mission d’acteur du développement de la culture et de la promotion des talents béninois, CANAL+ permettra à ses abonnés de (re) vivre ce grand rendez-vous de la musique urbaine et afrobeat sur leurs écrans. L’édition 2023 du Festival We Love Eya sera diffusée ce samedi 16 mars à 20h 30 sur la chaine CANAL+ Pop disponible à partir de la formule ACCESS au prix de 5 000 FCFA le mois.