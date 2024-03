Maghreb: ce pays a performé dans le domaine touristique en ce début d’année

Le secteur du tourisme représente une manne financière non négligeable pour bon nombre de pays, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde. Résultat, beaucoup de mesures sont prises pour pousser les voyageurs à se rendre sur place pour visiter, découvrir et profiter des nombreuses richesses de tel ou tel endroit.

Et le Maroc semble avoir trouvé la bonne recette. En effet, selon les chiffres divulgués par le ministère marocain en charge du tourisme, ce sont 2.1 millions de visiteurs qui se sont rendus au Royaume au cours des deux premiers mois de 2024, soit une hausse de 14% par rapport à l’an dernier. Février a été un vrai succès, avec 1.1 million de visiteurs (+18% en comparaison à février 2023).

Les chiffres du tourisme, très bon au Maroc

Sur ces 2.1 millions d’arrivées, les voyageurs étrangers comptent pour 53%. Pour ce qui est du reste, ce sont surtout des Marocains expatriés et installés un peu partout à travers le monde qui sont revenus au pays. Et ces résultats, aux yeux du gouvernement, sont particulièrement encourageants. Ils sont même assez largement au-delà des attentes et des espérances.

En 2023, 14.5 millions de touristes se sont ainsi rendus au Maroc, alors que 13.5 “seulement” étaient attendus. Une preuve que le projet 2023 – 2026, qui vise à booster l’industrie du tourisme, de façon à ce que 17.5 millions d’individus se rendent au royaume fonctionne. Si les objectifs annoncés sont tous atteints, cela pourrait apporter 12 milliards de dollars (USD) à l’économie nationale.

Un pays aux nombreuses ressources

Il faut dire que le pays ne manque pas de ressources. Rabat, Casablanca ou encore Marrakech ainsi que les nombreuses côtes et plages… Les ambitions en la matière sont donc élevées, mais le pays s’est imposé comme étant l’un des plus demandés et visités d’Afrique du Nord, d’autant qu’en 2030, le pays accueillera la Coupe du Monde de Football et les millions de personnes qui y participent, ce qui pourrait ainsi concrétiser la totale réussite de ce projet.