Microfinance digitale : MTN Bénin lance officiellement « Prêt Xpress »

MTN Bénin en collaboration avec Ecobank Bénin a officiellement lancé son service de microfinance digitalisée dénommée « Prêt Xpress » le jeudi 21 mars 2024. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurelie Adam Soulé Zoumarou et de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé.

Désormais, les abonnés Mobile Money (MoMo) peuvent obtenir des microcrédits via Mobile Money en utilisant le Prêt Xpress, le nouveau service de prêt via Mobile. Ce service qui constitue le premier microcrédit de ce type au Bénin est le fruit d’une collaboration unique entre MTN Bénin, Ecobank Bénin et Optasia. Ciblant les franges de la population exclues du système financier ou ne pouvant accéder facilement au crédit, ce service nécessite juste que le client candidat ait un portefeuille MTN Mobile Money.

Concrètement, le Prêt Xpress permettra aux particuliers, aux professions libérales, micros et petites entreprises non bancarisées ou sous-bancarisées du Bénin tels que les chauffeurs de taxi, les artisans et les vendeurs du marché d’obtenir des micro-prêts via leur téléphone portable. MTN Mobile Money s’aligne ainsi à la stratégie nationale d’inclusion financière du gouvernement qui s’emploie à ce que tous les béninois, où qu’ils se trouvent sur le territoire national, aient un accès sécurisé aux services financiers d’ici à 2027. Les micro-prêts sont disponibles pour les clients qui ont un compte MoMo depuis au moins 6 mois et qui sont éligibles au crédit. L’éligibilité se calcule en temps réel lorsque le client souscrit au service.

Les clients doivent simplement composer le *880#, choisir l’Option 5, ensuite l’Option 2 et accéder au service « Pret Xpress » sur leur téléphone. Les clients éligibles ont la possibilité d’emprunter jusqu’à 100.000 FCFA. ‹‹ A MTN, nous avons la ferme conviction que nos abonnés méritent les avantages d’un monde moderne, connecté et sécurisé. Notre partenariat avec Ecobank Bénin et Optasia s’aligne bien sur notre programme d’intégration financière et économique pour l’Afrique. Il s’intègre parfaitement dans la stratégie Nationale d’Inclusion Financière du Gouvernement Béninois ››, a déclaré Serge Soglo, Directeur Général de MTN Mobile Money SA.

Il a notifié qu’en accordant des micro-prêts aux populations, MTN ambitionne de leur donner accès au crédit de sorte à stimuler de manière significative la croissance économique du pays et contribuer positivement à l’amélioration des conditions de vie des Béninois. ‹‹ L’élargissement de nos offres aux populations béninoises par le biais de nos précieux partenaires de choix tels que Mobile Money SA et Optasia est une étape importante dans notre plan de croissance en tant qu’entreprise ››, a déclaré Lazare Noulekoun, Administrateur Directeur Général Ecobank Bénin. Il a ajouté qu’une telle collaboration de haut calibre avec les partenaires stratégiques d’Écobank Bénin renforce sa conviction dans la promotion de l’inclusion financière.

Pour avoir accès à prêt express, il faut être un abonné MTN correctement identifié. Alors, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurelie Adam Soulé Zoumarou trouve que le gouvernement a joué une bonne participation en mettant en place un cadre d’identification des abonnés qui se déroule à travers les infrastructures de l’Agence Nationale d’identification des personnes, ce qui donne un caractère assez sérieux à cette identification.

‹‹ Le fait qu’on ait eu le microcrédit Alafia et qu’on ait manifesté cette volonté d’avoir ce type de service par le numérique a favorisé l’éclosion des initiatives de ce genre. Cette nécessité de montrer l’exemple est vraiment indispensable. J’ai la conviction que seuls, nous ne pourrons pas résoudre les problèmes de notre pays. Alors, nous ne prenons pas prêt xpress comme une concurrence au microcrédit Alafia, mais comme une complémentarité. Plus il y aura des partenariats qui vont renforcer ce qui est déjà en place et plus, nous allons contribuer à la construction de cette nation ››, a-t-elle laissé entendre.

Elle a lancé un défi à MTN et ses partenaires. Celui de faire en sorte que ce service soit au service des jeunes et des femmes du Bénin. ‹‹ On sait que dans les microcrédits, les femmes et les jeunes sont des cibles qui vont décupler l’impact s’ils ont l’accès. Je vous exhorte à avoir à cœur les quotas des jeunes et des femmes dans vos bilans. Il est important d’accorder une attention particulière à ces populations spécifiquement ››, a affirmé la ministre. Elle n’a pas manqué de saluer cette innovation et de réitérer la totale disponibilité du gouvernement pour accompagner les initiatives de ce type qui contribuent au bien-être de la population béninoise. ‹‹ Je souhaite plein de succès au service Prêt xpress ››, a conclu la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurelie Adam Soulé Zoumarou.