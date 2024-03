Niger: les USA se préparent à différents scénarios

La récente rupture de l’accord de coopération militaire entre le Niger et les États-Unis a surpris Washington, notamment Charles Brown, le chef d’état-major des armées américaines. En réponse à cet événement, Brown a souligné l’importance de la préparation face à une multitude de scénarios possibles, allant de l’évacuation des troupes américaines à leur maintien prolongé au Niger. « Nous préparons toujours des plans pour être prêts à toutes les circonstances extraordinaires, » a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à la base militaire de Ramstein, en Allemagne.

Cette annonce intervient dans un contexte où les relations entre les deux pays semblaient cruciales pour les USA. La décision de mettre fin à la coopération a été prise suite à la visite de responsables américains au Niger, laissant présager une discordance profonde entre les attentes des deux parties.

Le département d’État américain, par la voix de son porte-parole Vedant Patel, avait dans un premier temps exprimé son désir de clarifier cette situation avec les autorités nigériennes. « Nous sommes en contact avec les autorités de transition pour obtenir une clarification de leurs commentaires et pour discuter des futures étapes, » a déclaré Patel, soulignant l’importance de ces partenariats pour la sécurité de la région.

Charles Brown a également abordé les répercussions des récents développements au Niger sur les efforts militaires américains en Afrique. « Les événements de juillet et ceux qui les ont suivis se sont répercutés sur notre capacité de poursuivre nos efforts dans la lutte contre le terrorisme, » a-t-il précisé, notant l’impact négatif de la politique récente du Niger sur la stratégie américaine dans la région. Mais pour les autorités nigériennes la présence des forces américaines ne bénéficie en rien à la lutte contre le terrorisme.

Face à cette incertitude, les États-Unis étudient activement d’autres possibilités de coopération militaire en Afrique occidentale. Cette recherche de partenaires alternatifs vise à maintenir une présence stratégique dans la région et à continuer à contribuer à la sécurité et à la stabilité régionales. La fin de l’accord entre le Niger et les États-Unis marque un tournant significatif dans les relations entre les deux pays.