Niger: un pays maghrébin propose son aide

La Libye offre son port de Benghazi au Niger pour faciliter le commerce et renforcer les liens entre les deux pays fraternels. Alors que le Niger a été confronté à des défis économiques suite aux sanctions imposées par la CEDEAO et la fermeture de ses frontières par les pays voisins, cette proposition libyenne ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce et la coopération régionale.

AbdulHadi Al-Huwaij, ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire libyen, a souligné l’importance de cette initiative lorsqu’il a évoqué la possibilité d’utiliser le port de Benghazi pour approvisionner le Niger, un pays enclavé dépourvu d’accès direct à la mer. Cette proposition offre une solution stratégique pour diversifier les voies d’approvisionnement du Niger et surmonter les obstacles logistiques résultant de sa situation géographique.

Le port de Benghazi, doté d’infrastructures modernes et de capacités de traitement importantes, pourrait jouer un rôle crucial dans le renforcement des échanges commerciaux entre la Libye et le Niger. Cette collaboration promet également d’améliorer la situation alimentaire et médicale au Niger en facilitant l’importation de produits essentiels via ce port maritime.

L’invitation adressée par le Premier ministre libyen, Osama Hammad, au Premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine, témoigne de la volonté des deux pays de concrétiser cette coopération. La visite en préparation ouvrira la voie à des discussions approfondies sur les modalités pratiques de cette initiative et renforcera les liens diplomatiques entre les deux nations.

La récente levée des sanctions par la CEDEAO et l’ouverture des frontières régionales offrent un contexte favorable pour la mise en œuvre de ce projet. Bien que le Niger ait cherché des alternatives temporaires en utilisant les ports du Togo et d’autres pays pour acheminer ses marchandises à travers le Mali et le Burkina Faso pendant la période de fermeture des frontières, la proposition libyenne présente une solution plus durable et efficiente.