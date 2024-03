Niger: une délégation bientôt dépêchée au Bénin selon Cotonou

Dans un contexte de normalisation progressive des relations entre le Niger et ses voisins après la levée des sanctions de la Cédéao, le Bénin annonce l’arrivée imminente d’envoyés de la douane nigérienne sur son territoire. Prévue pour le dimanche 3 mars, cette visite, révélée par une source béninoise à nos confrères de Bip radio, est en attente de confirmation par les autorités nigériennes. Elle survient peu de temps après que le Bénin ait réouvert sa frontière à Malanville, bien que du côté nigérien, des mesures de restriction soient toujours observables.

Rappelons la visite récente de trois ministres béninois à la frontière Bénin-Niger. Abdoulaye Bio Tchané, Romuald Wadagni et Gaston Dossouhoui, représentant le gouvernement béninois. Ils ont évalué l’effectivité de la réouverture de la frontière du côté du Bénin, une décision prise lors du sommet extraordinaire de la Cédéao à Abuja. Malgré la fermeture persistante du côté nigérien, la délégation a pu constater une reprise graduelle des activités économiques, signe encourageant de la résilience des populations des deux nations.

Selon le ministre d’État béninois, Abdoulaye Bio Tchané, tous les services nécessaires, incluant la douane et la sécurité, sont mobilisés pour assurer une circulation fluide entre le Bénin et le Niger. Cette initiative témoigne de la volonté du Bénin, sous la direction du président Patrice Talon, de maintenir des relations amicales et fraternelles avec le Niger, malgré les défis posés par le récent putsch militaire au Niger et les tensions régionales qui en ont découlé.

Dans un élan de diplomatie régionale, le ministre béninois des Affaires Étrangères a réaffirmé l’engagement du Bénin à œuvrer pour le maintien du Niger, du Burkina et du Mali au sein de la Ceadeao. Cette démarche souligne la conviction du Bénin en la nécessité d’une union solide au sein de la famille régionale, prônant des changements concertés pour surmonter les crises actuelles.