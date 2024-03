Nucléaire au Maghreb: ce pays sollicite l’aide de l’AIEA

Le rôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans la promotion et le développement des capacités nucléaires nationales est plus crucial que jamais. C’est dans ce contexte que l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, a récemment plaidé en faveur d’un soutien accru à l’AIEA lors du Conseil des gouverneurs de l’agence, qui s’est tenu du 4 au 8 mars. Cette initiative vise à renforcer les capacités des experts nationaux dans le domaine de la science, de la technologie et des applications nucléaires.

Au cœur de son intervention, le diplomate marocain a souligné l’importance cruciale d’une assistance continue de l’AIEA pour renforcer les compétences locales dans le domaine nucléaire. Le Maroc, engagé dans cette dynamique, a manifesté son soutien indéfectible à l’AIEA dans sa mission de fourniture d’une assistance technique aux États membres. Ce soutien s’est concrétisé par le développement de capacités reconnues au niveau régional et international en matière de formation et d’éducation dans divers domaines des applications nucléaires.

L’engagement du Maroc ne se limite pas à ses frontières. Le pays s’est engagé à promouvoir les applications de la technologie nucléaire en Afrique, consacrant ses installations de formation régionale et internationale au partage des connaissances et de l’expertise avec les États membres africains. À cet égard, le Maroc a joué un rôle actif dans la coopération Sud-Sud, partageant son expérience avec 28 pays africains dans différents domaines d’application de la technologie nucléaire.

Les actions du Maroc dans ce domaine sont impressionnantes. Au cours de l’année écoulée, le pays a organisé des formations et des ateliers avec 28 pays africains, couvrant des aspects essentiels tels que la nutrition, l’eau, l’agriculture, la sûreté et la sécurité. Vingt-quatre experts africains ont été formés au Maroc dans différentes techniques nucléaires, tandis que treize experts formateurs marocains ont dispensé des ateliers et des formations dans dix États membres africains.

La volonté du Maroc d’approfondir son partenariat avec l’AIEA se manifeste également à travers son engagement dans des initiatives régionales telles que l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA NC). Cette réunion annuelle, récemment organisée à Rabat, a mis l’accent sur le renforcement de l’impact du programme de coopération technique de l’AIEA en Afrique, dans le but de favoriser le développement socio-économique du continent.