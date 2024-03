Participation du Bénin à la Biennale de Venise : les précisions du ministre Abimbola

Pour une première fois, le Bénin sera représenté à la Biennale de Venise qui va se dérouler du 20 avril au 24 novembre 2024. Ainsi, à travers une conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi 21 mars à Cotonou, le ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola a fourni les informations nécessaires relatives à cet événement à la presse.

Le titre du pavillon du Bénin est : « Everything Precious is Fragile » (tout ce qui est précieux est fragile). Il s’agit donc, à travers les thématiques de la spiritualité, du Vodun, de l’Amazone et de la Traite négrière, de présenter le féminisme africain et singulièrement béninois. Chloé Quenum, Moufouli Bello, Ishola Akpo et Romuald Hazoumè sont les artistes plasticiens béninois qui ont été sélectionnés pour représenter le Bénin. Du 20 avril au 24 novembre 2024, le pavillon du Bénin se trouvera à l’Artiglierie, dans l’Arsenale et occupera une surface de 320m2.

Publicité

La préouverture est prévue pour les 17, 18 et 19 avril 2024. Le vernissage aura lieu le 18 avril 2024 et l’ouverture au public, du samedi 20 avril au dimanche 24 novembre 2024. Le pavillon béninois est ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Il y aura des ouvertures exceptionnelles le lundi 22 avril et le lundi 18 novembre 2024. ‹‹ Nous avions un message à passer à l’humanité, une contribution à l’universel. Le monde découvrira ce message au dévoilement des gestes artistiques ››, a laissé entendre le ministre du tourisme, de la culture et des arts.

Jean-Michel Abimbola a expliqué que le pavillon du Bénin à la 60ᵉ Biennale Internationale d’art de Venise en Italie du 20 avril au 24 novembre 2024 constitue un nouveau chapitre très important des actions que mène le gouvernement gouvernement pour ‹‹ révéler à nous-mêmes et au monde entier, la richesse du génie artistique contemporaine qui nous distingue ; faire de la création artistique, un levier de rayonnement de la grandeur du Bénin et de cette identité forte qui nous caractérise ; et surtout, positionner notre pays comme un épicentre de l’éclosion d’industries culturelles et créatives ››.

En effet, en sa session du 13 mars 2024, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la Biennale internationale d’art de Venise en Italie, du 20 avril au 24 novembre 2024, en raison de la finesse et la créativité des artistes plasticiens dont regorge le pays. La Biennale de Venise a été créée en 1895 et est reconnue aujourd’hui comme l’une des institutions culturelles les plus prestigieuses. Elle représente un carrefour mondial de révélation de l’art contemporain. L’ouverture d’un pavillon du Bénin à la Biennale s’inscrit donc dans la dynamique de positionnement du Bénin dans le circuit de la scène artistique mondiale et l’éclosion de l’économie créative au Bénin.

Publicité

La participation du Bénin à la Biennale de Venise est motivée par la politique culturelle mise en place par le gouvernement depuis 2016, et qui vise à faire de la culture le deuxième pilier de développement du pays, après l’agriculture. Un chemin considérable a été parcouru depuis 2016. ‹‹ Acte 1: depuis 2016, un plan d’investissements est en cours de déploiement dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts ; Acte 2 : la restitution des vingt-six trésors royaux du Bénin restitués par la France, le 10 novembre 2021, accueillis avec beaucoup d’enthousiasme. Acte 3 : l’organisation de l’ »Exposition publique diptyque art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation ». Cette exposition-évènement a tenu en haleine 221 705 visiteurs de plus de 78 pays à Cotonou. Acte 4 : La mise en itinérance depuis janvier 2023 du volet contemporain qui circule dans le monde, Rabat, Martinique et bientôt Paris ; Acte 5 : ce sera le clou du bouillonnement de la scène artistique béninoise et de sa diaspora avec l’ouverture d’un pavillon à l’édition 2024 de la Biennale d’art de Venise ››, a énuméré le ministre. Cette dynamique vient en préfiguration à l’aménagement du quartier culturel et créatif de Cotonou et à la construction du Musée d’art contemporain de Cotonou.

À propos du curatorial, l’équipe en charge a initié un dialogue qui a jeté les bases du concept du pavillon. S’appuyant sur une solide équipe d’universitaires qui s’est mise en recherche et au terme de plusieurs semaines de travail, l’équipe curatoriale a trouvé le fil d’ariane : le féminisme africain et singulièrement béninois. La femme y est considérée comme un être doté d’un pouvoir spirituel, jouant un rôle majeur dans la transmission de valeurs fondamentales.

‹‹ C’est le moment d’insister sur cela, surtout que nous sommes encore dans le mois de mars dédié à questionner ce que nous faisons de l’immensité du trésor qui se trouve en chaque femme ›› a déclaré Jean-Michel Abimbola. Avec cette participation et dans la perspective de la mise en service des équipements culturels, le Bénin réussira à valoriser l’art contemporain béninois pour son rayonnement à l’international ; à faire du Bénin, une porte d’entrée en Afrique pour les collectionneurs et les professionnels du monde de l’art ; à renforcer l’attractivité de l’art béninois et par extension la mobilisation des investisseurs et des professionnels autour de la chaîne des valeurs de l’économie artistique au Bénin.