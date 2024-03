Pétrole en Afrique : ces deux pays veulent s’associer pour viser grand

L‘Afrique est un acteur important du marché mondial des hydrocarbures et notamment du pétrole. Certains des plus grands gisements d’or de la planète sont localisées sur le continent africain. Un pays comme la Namibie est entrain de se positionner comme un producteur de premier plan d’or noir en Afrique. En effet, d’énormes gisements de pétrole ont été découverts dans le pays d’Afrique Australe, ce qui ouvre des perspectives monumentales pour l’économie nationale.

Les autorités namibiennes comptent mettre tout en œuvre pour exploiter de manière optimale sa précieuse ressource. C’est dans cette vision que la Namibie a décidé de s’associer à l’Angola, un autre mastodonte de la production pétrolière, pour développer son secteur. En outre, la Namibie et l’Angola ont mis en place une commission binationale ayant pour charge de faire progresser la collaboration des deux nations dans des domaines clés comme le pétrole, le gaz et l’énergie.

La concrétisation de cette commission binationale est le fruit de nombreuses tractations entre les premières autorités namibiennes et angolaises. Le lundi 4 mars dernier, la rencontre entre le président de la Namibie, Nangolo Mbumba et son homologue angolais, João Lourenço a accéléré les choses. Les entreprises publiques pétrolières Sonangol (Angola) et NAMCOR (Namibie) ainsi que l’autorité portuaire namibienne ont signé un accord tripartite suite à la rencontre entre Lourenço et Mbumba.

Avec cette signature de partenariat, la Namibie veut se donner les moyens de mettre en place une infrastructure intégrée afin de soutenir le développement et le commerce du pétrole et du gaz. Comme on l’a indiqué plus haut, la Namibie s’apprête à faire son entrée de manière tonitruante dans le cercle des nations africaines productrices de pétrole. Le pays, avec ses énormes réserves, va occuper une place de choix dans ce cercle.

Le potentiel économique du pays d’Afrique Australe est très alléchant. En plus des hydrocarbures, il possède aussi d’importants gisements de minerais. L’un des piliers de l’économie nationale est le secteur touristique. Avec sa faune, sa flore et ses paysages à couper le souffle, le potentiel touristique de la Namibie est sans pareil. La future rente pétrolière va permettre au pays de booster de nombreux pans de son économie. Comme quoi, l’avenir économique de la Namibie s’annonce prometteur.