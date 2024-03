Pétrole en Afrique : gigantesque découverte dans ce pays

Le marché mondial des hydrocarbures connaît actuellement une véritable embellie. Dans un contexte marqué par le processus de transition énergétique, les énergies fossiles ont toujours la cote. L’Afrique regorge de nombreux gisements en hydrocarbures et ce potentiel suscite de nombreuses convoitises à l’extérieur. Sur le continent africain, un pays est entrain de se positionner avec force sur le marché international des hydrocarbures. Il s’agit de la Côte d’Ivoire.

Certaines des plus grandes firmes de la planète se bousculent aux portes du pays d’Afrique de l’Ouest pour exploiter de bons filons. Parmi les entreprises pétrolières les plus actives en Côte d’Ivoire, on peut évoquer l’italien Eni. Le géant pétrolier italien a récemment fait une découverte importante aux larges de la Côte d’Ivoire. En effet, la société a indiqué avoir découvert une immense réserve de pétrole comparable à celle du champ Baleine.

D’après des sources concordantes, le gisement découvert contiendrait entre 1 et 1,5 milliard de barils de pétrole. Pour découvrir ce gisement, la firme Eni a travaillé en étroite collaboration avec la société nationale PETROCI. La société Eni pilote le pharaonique projet du champ baleine. Le potentiel de ce champ est impressionnant. Les réserves sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole et 1,8 à 2,4 billions de pieds cubes de gaz associé.

L’entreprise transalpine a eu le nez creux. En outre, cela fait plusieurs années qu’elle mène des campagnes de prospections pétrogazières en terre d’Éburnie. C’est Eni qui a mis en avant la plupart des gisements prometteurs de la Côte d’Ivoire. Il faut noter que la mise en production du champ baleine a débuté en août 2023. L’activité du champ va se déployer en plusieurs étapes.

Nous ne sommes qu’au début et à moyen terme, le champ baleine va faire basculer la Côte d’Ivoire dans une autre dimension. D’après diverses estimations, la capacité de production actuelle du champ baleine est de 22000 barils par jour. Des sources bien introduites affirment que dans un futur proche la capacité de production du champ Baleine va atteindre 50 000 puis 150 000 barils/jour de pétrole et 200 millions de pieds cubes/jour de gaz.

Avec ces chiffres prévisionnels, la Côte d’Ivoire va faire son entrée de manière fracassante dans le cercle des géants pétroliers d’Afrique. Avec ces différentes perspectives énergétiques, la RCI peut viser très loin. Le pays est entrain de se donner les moyens pour mettre en place l’un des systèmes de production d’électricité les plus performants d’Afrique. Grâce au pétrole, la Côte d’Ivoire va booster considérablement son réseau électrique et se positionner comme la référence ultime en Afrique de l’Ouest.