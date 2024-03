Port de casque au Bénin : Le gouvernement avertit les motocyclistes

Le gouvernement va bientôt lancer une opération spéciale sur la qualité des casques portés par les usagers de la route. L’annonce a été faite ce mardi 5 mars 2024 par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique lors d’une séance entre des membres du gouvernement et Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies au Bénin. L’objectif de cette rencontre est de recueillir les besoins du Bénin dans le domaine de la sécurité. « En ce qui concerne la répression des casques, je crois que désormais, nous allons passer à l’étape supérieure, c’est-à-dire la qualité des casques », avertit le ministre Alassance Séidou.

Cette annonce a été faite dans un contexte où la Police Républicaine a lancé une vaste opération de répression des infractions au code la route. Cette opération a démarré depuis le 1er mars sur l’ensemble du territoire nationale. Pour réussir cette mission, plusieurs équipes sont déployées sur tous les axes routiers pour verbaliser tous les contrevenants surpris en flagrant délit. « Le but à atteindre par cette opération est, dans un premier temps, de renforcer la sécurité publique », avait précisé le commissaire Major Éric Orou Yérima, porte-parole de la police républicaine dans le 25e numéro de AskGouvBenin.

Selon le ministre de l’intérieur, le port de casque entre progressivement dans les habitudes des usagers de la route. C’est un motif de satisfaction pour le gouvernement, a laissé entendre Alassane Séidou. « Tous les citoyens doivent avoir leurs casques. Ça commence à entrer dans les habitudes », s’est réjoui le ministre de l’intérieur. « Il est préférable que chaque citoyen ait son casque », a-t-il ajouté. Il faut rappeler que l’opération de répression concerne tous les propriétaires de véhicule terrestre à moteur ainsi que les propriétaires ou usagers des engins à deux roues et les propriétaires ou usagers des tricycles.

En dehors du non port de casque, les autres infractions prennent en compte les excès de vitesse, la conduite en état d’ébriété, le non-respect des feux tricolores, etc. L’objectif affiché par la Police Républicaine à travers cette opération, est de renforcer la sécurité publique et de préserver les infrastructures routières. Dans le cadre de cette opération, plusieurs véhicules à 4, 3 et 2 roues ont été déjà arraisonnées pour diverses infractions.