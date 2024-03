Au lendemain de l’attaque meurtrière perpétrée dans une salle de concert en banlieue de Moscou, le président russe Vladimir Poutine a adressé des paroles fermes et déterminées, soulignant la nécessité d’une réponse implacable face à l’horreur du terrorisme.

Au moins 115 personnes ont été tragiquement tuées dans cette attaque brutale, selon le dernier bilan communiqué par le Comité d’enquête, un chiffre qui pourrait encore s’alourdir. Dans une allocution télévisée, Poutine a condamné avec véhémence cet « acte terroriste barbare« , exprimant sa solidarité avec les familles des victimes et déclarant une journée de deuil national.

Le chef de l’État russe a également assuré que les auteurs de cette attaque ont été appréhendés alors qu’ils tentaient de fuir vers l’Ukraine, affirmant que « ceux qui sont derrière ces terroristes seront punis » et qu’ils « n’auront pas un destin enviable« . « Un sort peu enviable attend les terroristes, les assassins, les inhumains qui n’ont pas et ne peuvent avoir de nationalité: le châtiment et l’oubli. Ils n’ont pas d’avenir« , a martelé le numéro un russe.

Cette déclaration reflète la détermination de la Russie à traquer et à traduire en justice les responsables de tels actes de violence. Les services de sécurité russes (FSB) ont également évoqué des « contacts » entre les suspects de l’attaque et des individus en Ukraine, bien que Kiev ait catégoriquement nié toute implication. Les tensions entre la Russie et l’Ukraine sont ainsi exacerbées par cet événement tragique, avec des accusations et des démentis qui soulignent les enjeux géopolitiques régionaux.

Le patron du Kremiln Vladimir Poutine a tenu pendant sa déclaration à exprimer ses condoléances aux familles endeuillées, soulignant que « tout le pays, tout notre peuple est en deuil avec vous« . C’est dans ce climat de deuil national et de détermination à lutter contre le terrorisme que la Russie cherche à se relever de cette tragédie.

L’enquête se poursuit pour établir tous les détails de cette attaque odieuse, et les autorités russes affirment leur engagement à faire toute la lumière sur les circonstances de ce crime. Pour Poutine, il est clair qu’aucun répit ne sera accordé aux terroristes, et que seul le châtiment et l’oubli les attendent.