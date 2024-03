Rejet de la révision de la constitution au Bénin : voici la réaction du parti UP-R

La proposition de loi portant révision de la constitution portée par le député Assan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain a été purement et simplement rejetée : 71 voix pour, 35 contre et 02 abstentions. Le vote est intervenu tard dans la nuit de ce vendredi 1er mars 2024 à la faveur de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de cette année. Le parti Union progressiste le renouveau (Up-r) n’a pas tardé à réagir à ce vote.

A travers un communiqué rendu public ce samedi 2 mars 2024 et signé du secrétaire général Gérard Gbénonchi, le plus grand parti du parti du Bénin « salue avec force, la solidarité stratégique entre les deux groupes parlementaires de la majorité parlementaire et la solidité politique des 4 députés de son groupe parlementaire ». Pour l’UP le Renouveau, le résultat était prévisible. « Chacun savait que le résultat de l’examen à l’Assemblée nationale ne pouvait être différent de celui consacré par le blocage de la minorité circonstantiellement élargie », rappelle le parti.

Le communiqué précise que dès le départ, le parti Les Démocrates a rejeté, a priori, toute discussion en vue d’obtenir un consensus politique sur une proposition dont le seul but est d’améliorer le système électoral du Bénin et le rendre plus cohérent avec le régime politique. Le parti estime qu’il y a plus d’approbation que de rejet. « La ligne choisie par le peuple sera renforcée, protégée et sauvegardée », promet la plus grande formation politique du Bénin.

Pour le parti de Joseph Djogbénou, le système partisan ne sera pas désossé et vidé de son contenu. Fort de cela, l’Up-r compte prendre toutes ses responsabilités « afin que triomphe la politique vertueuse de la protection durable de l’ensemble de la population sur les intérêts immédiats de groupes et de classes », lit-on dans le communiqué. Pour rappel, il n’y a pas que les députés de l’opposition qui ont rejeté le projet de loi porté par Assan Seibou. 7 députés de la mouvance parlementaire dont 4 de l’Upr et 3 du Br ont également soulevé le carton rouge contre cette proposition de loi.