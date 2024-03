Répression liée au code de la route au Bénin : Les mises en garde du DG Yaya

La répression des infractions au code de la route lancée le 1ᵉʳ mars 2024, crée d’autres situations qui pourraient porter préjudice à l’opération si rien n’est fait. C’est ce qu’a compris le directeur général de la Police Républicaine qui met en garde les agents de la police républicaine au sujet des violences inutiles contre les usagers de la route et la persistance des rançonnements lors de la campagne de répression.

Dans un communiqué en date du 22 mars 2024, le directeur général de la Police républicaine dit avoir constaté « avec amertume que des comportements très peu orthodoxes et inacceptables de certains fonctionnaires mettent en péril la crédibilité de la campagne de répression des infractions au code de la route lancée depuis le 1ᵉʳ mars 2024 et frisent le sabotage ». Selon la cellule de communication de la Police républicaine, des violences non justifiées et des actes de rançonnement sont perpétrés lors de l’exercice de cette mission censée faire infléchir de façon substantielle la fréquence d’occurrence des cas d’accidents consécutifs au non-respect des prescriptions du code de la route.

Publicité

« Ces pratiques moyenâgeuses et indignes ne reflètent en aucun cas ni l’esprit et la lettre de la mission confiée à la Police républicaine, ni les valeurs d’intégrité et de respect qu’elle défend avec force et vigueur », renseigne le communiqué. Le même communiqué invite précise tout citoyen qui serait victime d’actes répréhensibles à dénoncer les auteurs par tous les moyens à l’Inspecteur technique de la Police républicaine, ou à appeler le 166 ou le 21 31 34 81, afin que les auteurs de ces comportements inacceptables soient identifiés et tenus pour responsables.

Tout en réaffirmant son engagement à servir et protéger la population avec professionnalisme et intégrité dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité de chaque citoyen, la Police républicaine met en garde les hommes de rang indélicats. « En tout état de cause, des mesures disciplinaires mémorables seront prises à l’encontre des fonctionnaires de Police indélicats qui trahissent l’esprit et la lettre de cette campagne de répression des infractions au code de la route », lit-on dans le communiqué de la cellule de communication de la Police républicaine. Pour rappel, le but à atteindre par cette opération est, dans un premier temps, de renforcer la sécurité publique et de préserver les infrastructures routières dans un second temps.